https://mundo.sputniknews.com/20211025/los-cinco-metodos-mas-prometedores-para-vivir-una-vida-mas-larga-1117485212.html

Los cinco métodos más prometedores para vivir una vida más larga

Los cinco métodos más prometedores para vivir una vida más larga

Desde simples cambios en la alimentación hasta alteraciones en las células, en la actualidad existen varios métodos que podrían ayudar a alargar los años de... 25.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-25T15:35+0000

2021-10-25T15:35+0000

2021-10-25T15:35+0000

estilo de vida

💗 salud

longevidad

vejez

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1113717371_455:1031:2073:1941_1920x0_80_0_0_4d665eea2f181d19fdce9a7bee75521c.jpg

1. Nutrición y estilo de vidaDe acuerdo con un estudio, en el marco del cual se observaron los hábitos de grandes grupos de personas comunes, cambios sencillos en la vida diaria podrían impactar directamente nuestra longevidad.La investigación ha revelado que mantenerse en el peso recomendable, no fumar, restringir el consumo de alcohol y comer al menos cinco porciones diarias de fruta y verduras puede aumentar la esperanza de vida de las personas entre siete y 14 años, si se compara con aquellas que fuman, beben demasiado y tienen sobrepeso.Una opción un poco más radical es la restricción en el consumo de calorías, la cual se mostró capaz de mejorar la salud y prolongar la vida en ratones y monos, si se mantiene una dieta equilibrada, detalla The Conversation.Además, los científicos sugieren que algunas versiones menos extremas del llamado ayuno intermitente podrían reducir el riesgo de que las personas de mediana edad contrajeran enfermedades relacionadas con la edad.2. Actividad físicaUna investigación llevada a cabo en 2012 reveló que la falta de actividad física es responsable de aproximadamente el 10% de todas las muertes prematuras por enfermedades crónicas, como las enfermedades coronarias, diabetes tipo 2 y varios tipos de cáncer.El medio pone de relieve, sin embargo, que el exceso de ejercicio tampoco es bueno para el organismo, ya que, además de lesiones, puede resultar en una inhibición del sistema inmunológico y un aumento en el riesgo de enfermedad de las vías respiratorias superiores.Cerca de media hora diaria de actividad física moderada a vigorosa es suficiente para ayudar a mantener saludables a la mayoría de las personas. Además de ponerte más fuerte y en forma, reduce la inflamación dañina e incluso mejora el estado de ánimo. Todo esto puede llevar a una vida más larga.3. Estimulación del sistema inmunológicoLa práctica deportiva y la buena alimentación, sin embargo, no son suficientes para impedir que el sistema inmunológico se vuelva menos efectivo a medida que uno envejece. Esto se debe, en parte, a que el timo, un pequeño órgano en la garganta, pasa a disminuir a principios de la edad adulta. Es justamente en este órgano en donde unos agentes inmunes llamados células T aprenden a combatir las infecciones.Mantener ideales el nivel de los nutrientes, en particular las vitaminas A y D, es una manera de colaborar para el buen funcionamiento del sistema inmune. Según The Conversation, un área de investigación prometedora en este sentido es el desarrollo de fármacos que contengan una molécula llamada IL-7, la cual ayuda al cuerpo a producir más células inmunes.4. Células rejuvenecedorasEn un estudio llevado a cabo el 2009, un medicamento llamado rapamicina o sirólimus fue capaz de hacer que los ratones vivieran más tiempo y se mantuvieran más saludables. El fármaco inhibe una proteína clave llamada mTOR, la cual actúa en la respuesta de las células a los nutrientes, el estrés, las hormonas y el daño.Todavía es temprano para emplear este medicamento en el combate de la vejez, pero un nuevo ensayo clínico se llevará a cabo para comprobar si dosis bajas de la rapamicina realmente pueden retrasar el envejecimiento en las personas.5. Eliminación de células viejasOtra manera prometedora de alargar la vida es eliminar del todo las células senescentes del organismo. Diversos estudios han mostrado que los fármacos que 'matan' estas células en los ratones hace que estos animales tengan mejoras generales en la salud. Y como los ratones no mueren de enfermedades, también terminan viviendo más tiempo.El uso de estas drogas en humanos en un pequeño ensayo clínico ha mostrado que pueden tener efectos similares en los humanos. Todavía se necesitan, sin embargo, más investigaciones para comprobar su eficacia.

https://mundo.sputniknews.com/20211016/el-alimento-que-debes-agregar-a-la-dieta-para-vivir-hasta-los-100-anos-1117201612.html

https://mundo.sputniknews.com/20210712/un-britanico-de-104-anos-comparte-el-secreto-de-su-longevidad-1114027918.html

https://mundo.sputniknews.com/20210607/este-es-el-secreto-de-la-longevidad-segun-la-ciencia-1112975313.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

💗 salud, longevidad, vejez