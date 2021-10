https://mundo.sputniknews.com/20211025/la-unam-es-autoritaria-y-a-sus-dirigentes-se-les-impone-por-amiguismo-y-nepotismo-1117498849.html

"La UNAM es autoritaria y a sus dirigentes se les impone por amiguismo y nepotismo"

"La UNAM es autoritaria y a sus dirigentes se les impone por amiguismo y nepotismo"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, continuó este 25 de octubre afirmando que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tendió a... 25.10.2021, Sputnik Mundo

La privatización de los servicios públicos operada desde los gobiernos neoliberales, en concordancia con directrices dictadas desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos financieros internacionales, dijo el mandatario, no fue frenada desde la universidad pública más importante del país.Sputnik conversó con una académica egresada de la Universidad Nacional, docente posgraduada con experiencia en el ámbito administrativo de la misma, quien pidió mantenerse en anonimato para prevenir represalias en su contra."¿Es neoliberal la UNAM?, la respuesta sencilla no existe, lo que sí puedo afirmar es que la UNAM es autoritaria, esto es, el rumbo, las directrices y el eje de desarrollo de la institución, incluido su presupuesto y el papel que puede jugar en la sociedad, se deciden por las autoridades de la universidad, que no son elegidas por los universitarios", apuntó la especialista consultada."(Estas autoridades son) designadas por amiguismo, cuatachismo, nepotismo de unos cuantos grupos, de manera que la UNAM está en manos de unos cuantos. Ese autoritarismo que impunemente impone los rumbos decidió hace décadas abandonar la docencia y esto es palpable en las condiciones materiales en las que miles de jóvenes intentan cursar estudios de bachillerato", agregó.La investigadora ejemplificó que no se han creado nuevas preparatorias nacionales ni planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) en el país, además de que los profesores de asignatura están constantemente alzando la voz por sus condiciones desventajosas de contratación."La precarización de la labor docente implica abandonar la primera labor social para la cual fue creada la UNAM, que es la educación y por este medio público llegar a muchísimos mexicanos. Aquí puede decirse que esta decisión de estancar la educación media superior y superior, precarizando el trabajo, se aviene bien con los principios neoliberales de suspender los beneficios sociales auspiciados por el Estado", lamentó.Prestigio globalizado con opacidad al interiorApuntó que mientras se abandona la construcción de nuevos planteles de formación preparatoria en territorio mexicano, la UNAM gasta una importante cantidad de recursos públicos en mantener planteles en el extranjero, con instalaciones en seis ciudades de Estados Unidos (Tucson, San Antonio, Chicago, Boston, Los Ángeles, Seattle), además de Costa Rica, Francia, Canadá, España, China, el Reino Unido, Sudáfrica y Alemania.Se trata, acusa la universitaria, de un ejercicio que aparentemente globaliza a la universidad más importante del país mediante el consumo de presupuesto en lo que se denomina Extensión universitaria, mientras se desatiende a estudiantes y profesores de asignatura."La UNAM ha hecho crecer los presupuestos de la burocracia dorada, exclusiva para los grupos de élite, en detrimento del cumplimiento de sus obligaciones laborales para con sus profesores y trabajadores", acusó la universitaria consultada."Basta revisar cuántos centros o sedes en el extranjero mantiene el presupuesto de la UNAM, con prestaciones y sueldos, y que sostienen muchas veces a los ‘mismos apellidos’. Pero no hay dinero para bibliotecas, plazas de tiempo completo, programas de apoyo a los estudiantes, vinculación social", lamentó.Además, acusó una total falta de opacidad en el ejercicio del presupuesto público que la federación asigna a la Universidad Nacional año con año, que para 2021 rebasó los 46.664 millones de pesos (2.256 millones de dólares), de acuerdo con datos del Consejo Universitario."Hace poco la UNAM se vio envuelta en un escándalo porque proveyó de recursos públicos al equipo, propiedad privada, de los Pumas, ¿acaso hubo una investigación al respecto y acciones correspondientes?", inquirió la profesora."Si el neoliberalismo deja al individuo a merced de las fuerzas del mercado, la UNAM deja a la sociedad mexicana con una universidad cuyos cuerpos colegiados o bien han sido cooptados o bien son estrangulados por el poder y la fuerza de las autoridades universitarias, una universidad que no se aboca a vincularse con las necesidades sociales ni educativas que requiere la población que la sostiene", reconoció.Polarizar a profesores sin señalar a los verdaderos responsablesUn rasgo propio de esta tendencia ideológica neoliberal consiste, según la fuente, en restringir las libertades de mayorías precarizadas en beneficio del enriquecimiento de una minoría."En notas, que no pueden llamarse periodísticas, se habló sobre la situación que viven los profesores de asignatura en la UNAM, las notas polarizaron, como parece ya costumbre a falta de verdaderos periodistas, a dos sectores de la comunidad de profesores: profesores de tiempo completo vs. profesores de asignatura", criticó."Sin señalar que el meollo del asunto está en los tomadores de decisiones, es decir, la cúpula que ejerce el poder y legisla: las autoridades, esa cadena de mando discrecional (el autoritarismo universitario) está en cascada y es vertical, de arriba hacia abajo", reprochó.Así, quienes toman las decisiones de precarizar la docencia y, con ello, la calidad de la educación, no aparecen señalados en las notas periodísticas, que aparentemente se propusieron de forma deliberada enfrentar a la comunidad académica sin rozar a los verdaderos responsables, estimó la investigadora en anonimato."Reducir a neoliberalismo un problema estructural de la organización del poder dentro de la UNAM resulta no sólo irresponsable, sino poco útil a la discusión pública. ¿Quiénes deciden el rumbo de la UNAM y su papel social?, desafortunadamente no son ni los estudiantes, ni los profesores, ni los trabajadores, como tampoco lo es la sociedad a quien se supone sirve", declaró.Extractivismo en la investigación, como si se tratara de Uber o Amazon"Al estancar las condiciones de crecimiento del principal propósito social de la UNAM, la docencia, se obtiene una macrosimulación, pues si de algo gusta el neoliberalismo es de glorificar estadísticamente ciertos resultados", estimó la universitaria.Añadió que la UNAM cuenta con una estructura de comunicación para autoglorificarse, un síntoma de otra de las consecuencias del autoritarismo como es la falta de debate al interior de la universidad."Se favorece un clima de autocomplacencia que deriva en indiferencia hacia dentro y hacia afuera", apuntó.La académica aseguró que son los directivos las autoridades que comprometen los objetivos fundacionales de la principal universidad pública de México, pues controlan sus recursos humanos y monetarios.Otra forma en que se precariza la docencia la universidad, explicó, rebasa el ámbito de los profesores de asignatura y gira en torno a los docentes de tiempo completo y a quienes llamó la casta de investigadores, sólo existente en la UNAM, pues en otras universidades del país y del mundo lo que hay son profesores-investigadores."Dado que el salario base no se ajusta a la realidad social, la UNAM ha impuesto un sistema de productivismo y extraccionismo netamente neoliberal: que se produzcan libros, artículos, capítulos de libros, tesis, que se investigue echando manos de los alumnos como en un esquema semejante al de Uber o Amazon", reprochó.Sobre este esquema, explicó que los investigadores reciben fondos para su investigación, cuyos resultados les redundan en más bonos."Para llevar a cabo la investigación, quien investiga propone además incluir a estudiantes con cuyo trabajo se amplía una línea de investigación. Lo que realmente sucede es que de los jóvenes se extrae su fuerza intelectual, adquirida en las aulas y con su talento, y sus recursos. Dado que el mayor beneficiario en términos de prestigio, pero monetarios sobre todo, es quien investiga, los estudiantes reciben o bien una beca o bien la participación en un proyecto que supondría fortalecimiento de su currículum", apuntó."Sin embargo, dado que no hay crecimiento racional de las plazas de tiempo completo en las universidades públicas ni privadas, esa experiencia sin duda enriquecedora y formativa en muchos casos no redundará en el ingreso como investigador en alguna universidad o centro de investigación", lamentó.Además, la académica consultada denunció que el autor de la investigación presentará lo producido para abonar al objetivo de ganarse un lugar en el Sistema Nacional de Investigadores."Entonces, en la productivitis sólo cuentan o son de peso los productos de investigación, la docencia no se fortalece ni cuenta con programas para su profesionalización; muy al contrario, dado que no reporta tortibonos dar clases, el profesorado y los investigadores no ven en la docencia sino un medio para extraer fuerza intelectual", reprochó.En síntesis, la profesora sostuvo que en la UNAM hay una fortalecida cultura del autoritarismo político, cuyos hábitos, prácticas y valores se replican en todos los niveles de la universidad, una identidad que se aviene bien con la cultura neoliberal, que favorece suprimir libertades en beneficio de las minorías a cargo del diseño de directrices."Y que ejercen todos los mecanismos para impedir que las mayorías toquen los engranajes de las decisiones", abundó.

