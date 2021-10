https://mundo.sputniknews.com/20211025/la-oscura-trama-tras-el-crimen-del-mejor-velocista-ecuatoriano-de-la-historia-1117488694.html

La oscura trama tras el crimen del mejor velocista ecuatoriano de la historia

El nombre de Álex Quiñonez comenzó a hacerse famoso entre los ecuatorianos en los Juegos Olímpicos de Londres de 2012, cuando el atleta logró meterse en la final de los 200 metros llanos. Si bien terminó en penúltimo lugar, estar en la final y correr al lado de la leyenda jamaiquina Usain Bolt —que se llevó el oro sin problemas— llevaron al ecuatoriano a la primera plana de los periódicos.Con 23 años, Quiñonez comenzaba a ser una de las grandes apuestas del atletismo ecuatoriano. Pareció prometer en 2019, cuando se quedó con la medalla de oro en los Juegos Panamericanos que ese año se disputaron en Lima y luego con la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Atletismo en Doha, siempre en los 200 metros.Por esos tiempos, el ecuatoriano ya competía durante el año en el equipo de atletismo del Barcelona FC de España y, producto de su desempeño en el Mundial de 2019, era conocido como "el tercer hombre más rápido del planeta" en la categoría de 200 metros.Sin embargo, una sanción le impidió participar de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aun cuando había viajado a la capital japonesa para esperar un posible fallo positivo. El Comité Olímpico Internacional lo había sancionado por no aclarar su "paradero" durante tres controles antidopaje ordenados por la Unidad de Integridad del Atletismo, algo que según el deportista y sus representantes se debía a una falla de comunicación.Al momento de su trágica muerte, Quiñonez se encontraba en Guayaquil para pasar tiempo con su esposa y sus tres hijas. Según dijo la también atleta Ángela Tenorio al medio ecuatoriano Expreso, Quiñonez tenía previsto regresar a los entrenamientos el 8 de noviembre, luego de un parate obligado por la sanción, que regía hasta junio de 2022.¿Cómo fue asesinado Álex Quiñonez?Las circunstancias de la muerte del atleta aún son investigadas por la Policía de Ecuador. Según testigos, el deportista caminaba por la calle junto a un amigo, identificado como el cantante de música urbana Christopher Arcalla Ramírez, que también fue asesinado en el lugar.Los testigos y los vídeos que se difundieron del ataque muestran que Quiñonez y Arcalla fueron interceptados por dos hombres que se bajaron de un vehículo y abrieron fuego contra ellos.A partir del crimen, y según recoge el diario El Universo, la Policía de Guayaquil centra su indagatoria en Arcalla, amigo de Quiñonez que, si bien no tenía antecedentes penales, había sido indagado por tenencia ilegal de armas y un delito de "intimidación". Con base en esos elementos, los investigadores manejan la hipótesis de que el ataque iba dirigido a él y que el atleta olímpico fue una víctima "colateral"."Quiero que el Gobierno dé con los asesinos de mi hijo porque no le hizo daño a nadie", reclamó la madre de Quiñonez ante la televisión ecuatoriana. En la misma entrevista, la mujer se quejó de cómo el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) como varias empresas habían retirado el apoyo a su hijo a partir de la sanción, dejándolo vulnerable mientras no podía entrenar y debía ocuparse de sus tres hijas y una madre y abuela con enfermedades.Tras la muerte de Quiñonez, el COE emitió un comunicado señalando que la sanción que le impidió estar en Tokio 2020 se debió a un "error involuntario" en la comunicación de su paradero y aseguró que el atleta dejará un legado como "el velocista más grande de la historia de Ecuador".Horas después del crimen, la Policía de Guayaquil informó que había detenido a un hombre identificado como 'Johnson G', que habría disparados contra dos hombres en el velorio de Arcalla. De acuerdo al diario ecuatoriano El Comercio, los investigadores presumen que el cantante asesinado podría haber estado relacionado con un grupo criminal conocido como 'Los Tiguerones'.La actuación policial se da en el marco del estado de excepción decretado por el presidente Guillermo Lasso para combatir la delincuencia y el narcotráfico y que otorga atribuciones especiales a las fuerzas del orden.

