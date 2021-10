https://mundo.sputniknews.com/20211025/fiscalia-de-ecuador-llama-a-declarar-en-investigacion-a-presidente-de-la-conaie-1117507812.html

Fiscalía de Ecuador llama a declarar en investigación a presidente de la Conaie

QUITO (Sputnik) — La Fiscalía de Ecuador llamó al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Leonidas Iza, a rendir versión el 26 de... 25.10.2021, Sputnik Mundo

américa latina

ecuador

confederación de nacionalidades indígenas de ecuador (conaie)

Ecuador: un estado de excepción como excusa para frenar las protestas sociales El presidente Guillermo Lasso impuso la medida para enfrentar al aumento de la criminalidad. Sin embargo, esta frena protestas populares y fortalece la imagen del mandatario tras su involucramiento en la investigación "Papeles de Pandora".

"Se activa la persecución judicial en contra de Leonidas Iza, la Fiscalía de Ecuador llama a rendir versión, mañana 26 de octubre, el mismo día de la movilización y resistencia nacional anunciada por el movimiento indígena, trabajadores y organizaciones del país", dijo la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) en su cuenta de la red social Twitter.La diligencia está convocada en la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía, en la ciudad de Quito.El escrito judicial con el que se convoca a Iza advierte que de no asistir se le podrá hacer comparecer por intermedio de la fuerza pública.La defensa de Iza pidió a la Fiscalía que difiera el llamado a rendir versión por el supuesto delito de secuestro y deje sin efecto la advertencia de recurrir a la fuerza pública para hacer que se presente en la diligencia.En un escrito presentado en la Fiscalía, el defensor de Iza, Lenín Sarzosa, señaló que la amenaza de aprehensión no se justifica a menos que exista la intención de ejecutar una orden de detención provisional o de formular cargos en contra del dirigente indígena.Anticipó asimismo que Iza no asistirá a la diligencia dada su condición de presidente de una de las organizaciones que hizo la convocatoria a la movilización, lo que es un hecho público, notorio y difundido por los medios de comunicación, enfatizó el defensor.El caso tiene relación con una de las investigaciones abiertas contra el titular de la Conaie por supuestos delitos ocurridos durante las protestas de octubre de 2019, en rechazo al incremento del precio de los combustibles decretado por el expresidente Lenín Moreno (2017 – 2021) y derogado tras 12 días de movilizaciones.Esas protestas dejaron un saldo de al menos 8 fallecidos y decenas de heridos.Durante las protestas también se registraron actos de vandalismo como saqueos, toma de pozos petroleros, secuestros a policías y periodistas, atentados a bienes públicos como el incendio del edificio de la Contraloría General del Estado, en Quito. Confirman movilizaciónEl 25 de octubre, la Conaie, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y otras organizaciones confirmaron la movilización para rechazar los términos en que el gobierno de Guillermo Lasso (en el poder desde el 24 de mayo) suspendió el incremento mensual del precio de los combustibles.Dicha resolución dejó sin efecto la aplicación del sistema de bandas de precios, dispuesto por el expresidente Lenín Moreno (2017 – 2021) atado al precio internacional del barril de petróleo, con el objetivo de eliminar el subsidio a los combustibles.Sin embargo el congelamiento llegó aparejado con un incremento de 5 centavos de dólar ene l galón de gasolina de 85 octanos y de 21 centavos en el de diésel.

