España tilda de "injustas" las críticas desde EEUU a su papel en Latinoamérica

España tilda de "injustas" las críticas desde EEUU a su papel en Latinoamérica

MADRID (Sputnik) — El Ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, calificó de "injustas" las críticas vertidas por varios actores de la... 25.10.2021, Sputnik Mundo

Albares pronunció estas palabras tras ser preguntado por las declaraciones del presidente de la Comisión de Exteriores del Senado de EEUU, el demócrata Bob Menéndez, quien recientemente afirmó que los puntos de vista de España "están fuera de la democracia" en relación a países como Cuba o Venezuela.Asimismo, la nueva embajadora de EEUU en Madrid, Julissa Reynoso, calificó recientemente como "deslucida" la política de España hacia América Latina."Desafío a quien quiera a ver si hay algún Gobierno que haga tanto como está haciendo España en estos momentos por la democracia y los derechos humanos en América Latina", respondió el canciller español.En concreto, Albares afirmó que España es "el país del mundo que más está alzando la voz" en Nicaragua, donde no solamente se retiró a la embajadora, sino que la Cancillería emitió varios comunicados denunciando "que no se dan las condiciones para unas elecciones democráticas".Sobre Venezuela, el canciller español recordó que su posición es "clara" en defensa de la democracia, pero también en la búsqueda de condiciones para el diálogo. "Si las partes quieren entrar en el diálogo ahí estará España siempre. Hablar claro no quiere decir enfrentarse", agregó.En cuanto a Cuba, Albares señaló que España es uno de los pocos países del mundo que en su diálogo político "incluye específicamente los derechos humanos".Tras poner estos tres ejemplos sobre los países donde había sido cuestionado el papel de España, Albares recordó que Latinoamérica "es más que estos tres países", aunque lamentó que algunos actores centran su discurso exclusivamente en ellos por razones de "consumo interno".Autonomía estratégica de EuropaAlbares defendió que Europa debe avanzar en su autonomía estratégica, aunque puntualizó que ello no debe significar la ruptura de lazos con EEUU como su "aliado natural"."Los europeos debemos decidir cuáles son nuestros intereses, cuáles son las amenazas a la que nos enfrentamos y poner nuestro destino en nuestras manos", dijo Albares.En ese sentido, el jefe de la diplomacia española aseguró que Europa necesita más autonomía en el terreno militar —donde defendió la creación de una "fuerza de reacción rápida" a nivel comunitario— pero también en otros ámbitos, como en el industrial."La covid ha puesto también de relieve que no podemos depender en ciertas industrias estratégicas de terceros", afirmó.Acto seguido, el canciller español aclaró que "eso no quiere decir que no mantengamos un dialogo al más alto nivel con quien es nuestro aliado natural, que son los Estados Unidos"."Avanzar en autonomía estratégica y en estrechar la relación trasatlántica no solo no es incompatible sino que son dos patas de una misma visión del mundo y las relaciones internacionales", añadió.Sáhara OccidentalEl ministro de Asuntos Exteriores de España volvió a asegurar que España no es la potencia administradora del Sáhara Occidental."España no aparece como potencia administradora en la lista de territorios autónomos de Naciones Unidas y tampoco aparece en las resoluciones del Consejo de Seguridad", aesguró Albares.El 20 de octubre durante un debate en el Congreso de los Diputados, Albares realizó las mismas declaraciones, lo fue objeto de duras críticas desde el Frente Polisario.En concreto, el Frente Polisario acusó a España de "rehuir de su responsabilidad como potencia administradora", un papel que, a su modo de ver, el derecho internacional le atribuye de forma clara.Este 25 de octubre Albares volvió a desprenderse de ese papel y acto seguido afirmó que "lo importante es dónde está España políticamente".En esa línea, afirmó que España "impulsa la centralidad de Naciones Unidas" y la participación del enviado especial Staffan de Mistura como actores principales para propiciar la resolución del conflicto con Marruecos.

