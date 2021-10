https://mundo.sputniknews.com/20211025/el-exguerrillero-de-las-farc-habria-solicitado-asilo-en-mexico-1117480616.html

El exguerrillero de las FARC habría solicitado asilo en México

El exguerrillero de las FARC habría solicitado asilo en México

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El excomandante de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Granda Escobar, habría... 25.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-25T15:11+0000

2021-10-25T15:11+0000

2021-10-25T15:11+0000

américa latina

colombia

farc

andrés manuel lópez obrador

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/103896/93/1038969354_0:0:4001:2251_1920x0_80_0_0_7fd36ee8499e1370d683df3b4c6cca3d.jpg

"Seguramente solicitó o se le ofreció asilo, es probable, y el resolvió regresar a su país", dijo el jefe de Estado en conferencia de prensa.Acerca de una queja del Gobierno de Paraguay, que activó el 21 de octubre una orden de captura emitida por Interpol por el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas en 2005 y solicitó explicaciones al embajador mexicano, el mandatario dijo que la Сancillería podría explicarlo.Ante la queja del país sudamericano, López Obrador dijo que "él [Granda] lo planteó [el pedido de asilo] y seguramente Relaciones Exteriores puede explicarlo, nosotros sí protegemos a los que piden asilo"."Lo lamentamos mucho, ojalá y entiendan nuestra situación, pero llevamos muy buena relación con el Gobierno de Paraguay, con todos los gobiernos", agregó López Obrador.Granda fue negociador de paz en los diálogos de La Habana entre el Gobierno colombiano y la guerrilla, que derivó en los acuerdos de paz y el fin del grupo armado; era conocido como el "canciller de las FARC".Invitado a evento culturalGranda viajó invitado a un evento académico titulado 'Los Partidos y una Nueva Sociedad', organizado por el Partido del Trabajo (PT), integrante de la coalición gobernante de la izquierda nacionalista.Insistió en que la respuesta de Granda fue: "yo me regreso a mi país [Colombia]".Una fuente de la cancillería envió el 21 de octubre una tarjeta informativa a la Agencia Sputnik en la que indicó que a Granda no le fue permitido el ingreso a territorio mexicano "debido a una alerta de la Interpol".El Gobierno paraguayo calificó el viaje del exguerrillero como una provocación al Acuerdo de Paz, y la Policía de Colombia emitió otro comunicado, según el cual Granda sabía desde septiembre pasado que sobre él pesaba una alerta roja de Interpol.El texto de la cancillería mexicana señalaba que actualmente Granda es militante del Partido Comunes (nacido tras la disolución de las FARC), y "pretendía ingresar a México, junto con una delegación de dicho partido, para participar en el Seminario Internacional".La nota diplomática explicó que "el interesado determinó regresar a Colombia", y retornó a su país a la 01:35 horas (06:35 GMT) del 21 octubre de 2021.La cancillería subrayó que el Instituto Nacional de Migración y el Centro Nacional de Inteligencia "confirmaron que no había registro de alertas migratorias u otros posibles problemas".La nota explica que Interpol subió una alerta para su retención a la 00:05 horas (05:05 GMT) "cuando la delegación [colombiana, con Granda] ya volaba" hacia México.La víctima por la que Paraguay activó la alerta es hija del expresidente Raúl Cubas Grau (1998-2000) y Granda es señalado de participar en el crimen.

https://mundo.sputniknews.com/20211020/exguerrillero-asegura-que-regreso-a-colombia-para-evitar-incidente-con-mexico-y-paraguay-1117355431.html

https://mundo.sputniknews.com/20210927/diez-oscuras-cifras-de-colombia-a-cinco-anos-del-acuerdo-de-paz-1116472758.html

colombia

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

colombia, farc, andrés manuel lópez obrador, méxico