El corazón de Natalia Oreiro está en Rusia: las 9 frases que lo demuestran

A partir del estreno, en 1999, de la telenovela argentina Muñeca Brava, Natalia Oreiro es famosa y adorada en Rusia. Desde entonces, ha realizado cientos de conciertos en el país, e incluso protagonizado una miniserie, Al ritmo del tango.Sin embargo, no fue hasta mediados de junio de 2020 que decidió presentar los documentos necesarios para obtener la ciudadanía rusa, a raíz de un comentario en broma que hizo durante un programa de televisión el año anterior. El presentador del show dijo a Natalia que es "la más rusa de las extranjeras", a lo que ella respondió: "Putin debería haberme dado la ciudadanía". La actriz y cantante también aseguró que se siente "más rusa que Gerard Depardieu", el actor francés que en 2013 recibió la ciudadanía rusa.El sentir de Natalia hacia Rusia ha quedado plasmado en cientos de comentarios sobre el país y su gente. En una entrevista reciente en exclusiva con Sputnik, la actriz y cantante dijo "Rusia es para mí un amor, mi segunda casa", y reflexionó: "para mí, fui rusa en otra vida""Cuando llegué [a Rusia] no podía creer que tan lejos había gente parecida a mí, tan cercana, cariñosa y amable", agregó.Natalia también dijo que era uruguaya, argentina y rusa, porque tiene "una relación con los tres países profunda, sincera y muy cercana".En 2020, tras el estreno en Occidente de Nasha Natasha —el documental de la gira de Natalia por Rusia—, un reportero la consultó sobre por qué había accedido a que la filmaran durante el viaje."Hace años que viajo a Rusia, y siempre quise compartir ese vínculo que es ciento por ciento emocional y amoroso con mi familia y amigos. Y así fue que Martín [Sastre, el director], que además tiene abuelos rusos, vino a esa gira, para acompañaran y en segundo lugar para documentarla sin saber demasiado para qué", explicó.Natalia también ha hablado sobre los regalos que recibe cada vez que viaja a Rusia, y qué hace con ellos."Voy con una valija y vuelvo con cinco. Con el tiempo entendí que el tema del regalo, sobre todo el que está hecho a mano, es algo central en la idiosincrasia rusa. Es una ofrenda muy importante. Es como que un pedacito de la otra persona se va con vos, te lo llevás a tu casa. Tengo un cuarto entero con todos esos regalos, almohadones, Mamushkas, pinturas, libros, cartas, recortes", contó.Además, en enero de 2021, cuando la vacunación contra el COVID-19 recién estaba empezando, un periodista preguntó a Natalia si se daría la vacuna rusa, a lo que contestó: "Si hay que darse la vacuna me doy la rusa. Sin dudarlo".

