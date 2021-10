https://mundo.sputniknews.com/20211025/defensores-del-territorio-indigena-mexicano-rechazan-proyecto-de-nueva-ley-apicola-1117508835.html

Defensores del territorio indígena mexicano rechazan proyecto de nueva ley apícola

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Una asamblea de defensores del territorio de comunidades originarias mayas en el sureste de México rechazó las iniciativas de ley... 25.10.2021, Sputnik Mundo

"La Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch" Xíinbal, personas del pueblo Maya dedicadas a la apicultura y al cuidado recíproco con abejas nativas, emitimos este documento para expresar rechazo absoluto ante las propuestas que expiden la Ley Federal Apícola y la Iniciativa de la Ley General de Protección Apícola", presentadas en la Cámara de Diputados y el Senado, dicen las comunidades un texto enviado al Congreso.Las comunidades afirman que esas iniciativas de ley "son parte de las amenazas y riesgos que no solamente no resuelven los problemas sino los agravan, empezando por no haber sido consultadas, no siguieron un debido proceso y no protegen a la apicultura".El documento asegura que los proyectos legislativos carecen del interés por abordar las problemáticas que aquejan a las "familias que procuran la vida junto con las abejas".También señala que las amenazas reales son "la deforestación, el cambio climático, la agricultura industrial de monocultivos, la siembra de cultivos genéticamente modificados, el amplio uso de plaguicidas y agrotóxicos".Las comunidades indígenas deploran que las iniciativas de ley propuestas por diputados y senadores no establecen medidas pertinentes ni integrales contra "la comercialización de miel adulterada y falsa", entre tantas amenazas que no son abordadas.Las leyes no respaldan el trabajo de campesinos mayas sino que "van contra las abejas, el trabajo de los apicultores y la vida".Por ejemplo, mencionan que se pretende imponer obligatoriamente una serie de "disposiciones ajenas a la realidad local y cultural, estableciendo innecesarios y numerosos requisitos, trámites complejos, costosos y burocráticos, que terminarían por desincentivar el quehacer de la apicultura", que se encuentra en condiciones de desventaja y desigualdad en territorios indígenas y campesinos.

