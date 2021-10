https://mundo.sputniknews.com/20211025/defensa-de-el-chapo-guzman-impugnara-cadena-perpetua-contra-el-exlider-del-cartel-de-sinaloa-1117502595.html

25.10.2021

Defensa de 'El Chapo' Guzmán impugnará cadena perpetua contra el exlíder del Cártel de Sinaloa

La defensa del fundador del Cártel de Sinaloa, Joaquín 'El Chapo' Guzmán, aseguró que presentará una impugnación contra la cadena perpetua dictada por la...

El equipo jurídico de Guzmán, quien escapó de un penal de alta seguridad durante el sexenio del presidente Vicente Fox, en 2001, presentará el recurso ante una corte de apelaciones de Estados Unidos bajo el argumento de que el jurado encargado de su caso no atendió la advertencia de evitar la cobertura mediática del caso.Esta lectura de noticias pudo prejuiciar al jurado en contra del narcotraficante Guzmán, por lo que es necesario replantear la sentencia, argumentó la defensa del exlíder de la organización criminal aún operativa en México.El abogado Marc Fernich, que forma parte del equipo de defensa del mexicano, sostuvo que el jurado leyó noticias del tipo que el exlíder abusaba sexualmente de menores para extraer de ellas energía.La corte debería convocar a un nuevo juicio o al menos llamar a audiencia al jurado por su conducta, aseguró Fernich y pidió no conducir el caso con impulsos punitivos y la sensación de que se proecede contra un enemigo público como el mafioso Al Capone.El juez Gerard E. Lynch consideró que los argumentos de la defensa no eran malos, sino por el contrario una consideración seria.En 2019, El Chapo Guzmán fue condenado a cadena perpetua luego de que las autoridades determinaron que operó una gestión masiva de drogas que derivó en la propagación del asesinato y la violencia por más de dos décadas.Además de la fuga de 2001, el narcotraficante fue recapturado por fuerzas federales en 2014, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, aunque volvió a darse a la fuga en 2015, mediante un túnel que conectaba su celda con el exterior del penal de alta seguridad que lo albergaba.La misma administración de Peña Nieto lo recapturó en enero de 2016 y fue extraditado a Estados Unidos en 2017, donde fue sometido a juicio y declarado culpable bajo cadena perpetua.

