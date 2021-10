https://mundo.sputniknews.com/20211025/de-bolsonaro-a-bukele-el-impacto-del-sesgo-a-la-derecha-de-twitter-en-america-latina-1117504620.html

De Bolsonaro a Bukele: el impacto del sesgo a la derecha de Twitter en América Latina

La preferencia del algoritmo de Twitter por mensajes de derecha recuerda que se trata de "una plataforma privada motorizada por intereses económicos", dijo a... 25.10.2021, Sputnik Mundo

La preferencia del algoritmo de Twitter por mensajes políticos vinculados con la derecha es uno de los hallazgos de un reciente estudio elaborado por los propios responsables de la red social. Y si bien el estudio —que abarcó a siete países— no abordó la situación de ningún país de América Latina, la conclusión no parece estar alejada de lo que identifican los estudiosos de la comunicación política en la región.En diálogo con Sputnik, el especialista argentino en Comunicación Política e integrante del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, Yair Cybel, consideró que el sesgo político identificado en Twitter "no sorprende" pero la difusión del informe sirve para "tener una caracterización más clara de lo que son las redes sociales: plataformas privadas donde se determina cierta parte del discurso público".Cybel enfatizó la necesidad de no perder de vista que Twitter, al igual que otras redes sociales, son de propiedad privada, por lo que están "motorizadas por intereses económicos" y tienen "como fin último la generación de dinero". A su vez, se trata de herramientas en las que "se determina la opinión pública o parte de los discursos que circulan en la opinión pública"."Lo interesante del informe es que visibiliza algo que muchas veces aparece opaco a la lectura pública: el funcionamiento del algoritmo, cómo se mueve esa lógica de programación según la cual distintas redes sociales te ofrecen un determinado contenido", apuntó el analista.En ese sentido, Cybel valoró que los propios responsables de Twitter difunden un estudio que pone en "negro sobre blanco que las redes sociales juegan en uno de los polos de la contradicción política y su juego tiende a ser hacia la derecha".Para el especialista, la confirmación termina de echar por tierra "un pensamiento embrionario de cuando surgió internet" que se mostraba optimista sobre la capacidad de las redes de "alterar cierto orden establecido" en una dirección más democratizadora.Por el contrario, Cybel señaló que "el esquema de concentración y convergencia de los medios de comunicación masivos se replica de la misma forma en las redes sociales". Como ejemplo de eso, el argentino recordó la caída masiva de los servicios de Facebook, Instagram y Whatsapp durante varias horas registrada en octubre de 2021.¿Qué líderes de la derecha latinoamericana se beneficiaron de Twitter?Cybel consideró que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, es uno de los ejemplos claros de líderes de la derecha latinoamericana que supo utilizar las redes sociales en su favor para acceder al poder. En el caso del brasileño, también se aprovechó de otro sesgo del algoritmo identificado por Twitter en un análisis anterior: las fake news se viralizan seis veces más rápido que las noticias reales.El analista atribuyó este fenómeno al poder de las redes sociales para "abonar burbujas de opinión" debido a que los usuarios tienden a consumir más las informaciones que consideran "verídicas" o que los hace sentir "interpelados".Cybel apuntó que Bolsonaro se benefició electoralmente de la difusión de noticias falsas acerca de proyectos de educación sexual que resultaban escandalosos para sectores conservadores del electorado brasileño pero que no respondían a la realidad.Otro caso de estudio debe ser, según el experto, el del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que se ha presentado "como un presidente muy millennial, muy atado a las redes sociales y al uso de Twitter". En ese sentido, definió al mandatario centroamericano como "un tuitero que se maneja muy bien" en la red social y que "ha logrado bastante posicionamiento público a partir del manejo de sus redes".El caso del actual titular del Gobierno de Ecuador, Guillermo Lasso, también merece un destaque, según Cybel. El analista recordó que durante la campaña electoral de 2020, Lasso no tuvo un buen desempeño en el debate frente a su contrincante Andrés Arauz pero logró revertir la percepción del electorado con una fuerte campaña en redes bajo el lema 'Andrés no mientas otra vez'. "Lasso claramente perdió en el debate pero pudo instalar que había ganado", resumió.Más allá de los sesgos en los mensajes, para Cybel también influye el poder económico de los sectores políticos, algo muy desigual en regiones como América Latina. "Hoy en día el que tiene acceso al uso de centros de bots o trolls tiene la capacidad de marcar agenda, lo vimos en Argentina con Marcos Peña, el jefe de gabinete de Mauricio Macri", rememoró.Para el experto, algo similar ha sucedido recientemente con las protestas opositoras registradas en 2021 en Cuba, alentadas en Twitter desde cuentas y hashtags "que provenían de Miami".Las redes, un desafío para las izquierdas de América LatinaPara Cybel, el informe de Twitter deja en claro que disputar la atención de los usuarios en las redes sociales puede ser cuesta arriba para proyectos políticos de izquierda o progresistas. Para el analista, la solución no debe ser que esos movimientos políticos tiendan a abandonar ese espacio discursivo, a pesar de las dificultades."Creo que pese a existir un escenario de concentración, los proyectos populares de izquierda no tienen que abandonar la disputa por las redes sociales", remarcó el especialista.Por el contrario, subrayó que "sigue existiendo un margen para la profesionalización" de la comunicación de los partidos de izquierda, aun dentro de "los límites que propone el propio algoritmo".En paralelo, el especialista consideró necesario que los estados latinoamericanos "empiecen a regular lo que pasa en internet y en las plataformas" con el objetivo de establecer "marcos de acción sobre qué pueden y qué no pueden hacer las plataformas, quiénes son los organismos que velen por el respeto de las normas y quiénes auditan que no cometan delitos en internet".Así como varios gobiernos progresistas latinoamericanos afrontaron la regulación de los medios masivos de comunicación en los primeros años del siglo XXI, para Cybel el futuro inmediato deberá incluir avances regulatorios de las plataformas en internet. De la misma forma, enfatizó la importancia de apuntar a la "formación de audiencias" para que los consumidores de redes sociales estén mejor preparados para reconocer y diferenciar noticias verdaderas y falsas.De todos modos, el experto pidió "no sobredimensionar lo que pasa en redes sociales" en un continente en el que grandes porciones de la población aún carece de acceso a internet en los hogares.

