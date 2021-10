https://mundo.sputniknews.com/20211025/cinco-trucos-para-evitar-que-tu-gato-te-odie-1117500288.html

Cinco trucos para evitar que tu gato te odie

Cinco trucos para evitar que tu gato te odie

Al contrario de lo que creen muchos, los gatos pueden ser tan cariñosos como los perros. Es necesario, sin embargo, saber cómo relacionarse con esta mascota. 25.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-25T20:11+0000

2021-10-25T20:11+0000

2021-10-25T20:11+0000

estilo de vida

animales

gatos

mascotas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/19/1117497495_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a25ef4bb0a1cf2ef62b1dd8e70d2455d.jpg

Hoy, te contamos algunos trucos para que tu felino doméstico no te odie.Evitar el contacto con el aguaLa aversión al agua es una de las características más conocidas de los gatos domésticos. Si bien no son todos los felinos los que temen el agua, en general, las mascotas hacen todo lo posible para evitar mojarse.Existe una serie de teorías para explicar este comportamiento de los gatos, desde una evolución en climas secos con poca exposición a ríos y lagos hasta el simple hecho de que tener el pelaje húmedo es extremadamente incómodo para un gato, detalla el portal Britannica.Sea como sea, si deseas evitar que tu gatito tenga sentimientos negativos hacia ti, es mejor no mojar al animal.Respetar sus límites al dar cariciasA la mayoría de los gatos les encantan las muestras de cariño por parte de sus amos, al contrario de lo que muchas personas creen. Es importante, sin embargo, saber qué partes del cuerpo del animal acariciar y cuando detenerse."Evitemos las caricias en las patas traseras, la cola y la barriga, se sienten como una amenaza y serán rechazadas efusivamente la mayoría de las veces. Los lugares favoritos para los mimos son la cabeza, el mentón, el cuello y las orejas", explica a Infobae el veterinario Juan Enrique Romero.No cerrar las puertasSi tienes un gato probablemente sabes que a tu mascota no le gusta que cierres las puertas en la casa. La razón detrás de este comportamiento es variada y va de la simple curiosidad hasta un instinto de supervivencia.Las habilidades innatas de supervivencia de los felinos también entran en juego cuando insisten en que una puerta debe permanecer abierta. En el caso de los felinos callejeros, las puertas pueden ser una fuente de alimento y refugio.Aunque las razones pueden ser distintas, si no quieres molestar a tu mascota, mejor permitirle el paso a todas las habitaciones de la casa.Evitar los olores fuertesLos gatos tienen un sentido del olfato bastante desarrollado, por lo que los olores fuertes pueden causarles incómodo.Si tienes un gatito, es mejor evitar los productos de limpieza con olores fuertes ya que, aunque sean agradables para las narices humanas, pueden ser repulsivos para los mininos. Productos alimentarios como el ajo o el vinagre también pueden incomodar a los felinos.No cambiar su rutinaA los gatos les gusta llevar "una vida muy precisa, reglada y previsible", apunta Juan Enrique Romero. De esta manera, cualquier cambio en su rutina se convertirá en una fuente de estrés para el animal."Cualquier tipo de cambio, como una mudanza o un viaje, los altera de forma significativa. Lo mismo ocurre con una simple variación en su alimentación o en las piedritas de su bandeja sanitaria", explica el veterinario.Si los cambios son inevitables, entonces se deben hacer de manera progresiva.

https://mundo.sputniknews.com/20211002/por-que-no-pueden-rugir-los-gatos-1116685633.html

https://mundo.sputniknews.com/20201224/por-que-los-gatos-tienen-rayas-manchas-o-pintas-en-el-pelaje-1093940200.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

animales, gatos, mascotas