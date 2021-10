https://mundo.sputniknews.com/20211025/china-desarrolla-sus-propios-chips-pero-sigue-dependiendo-de-la-tecnologia-extranjera-1117484153.html

China desarrolla sus propios chips pero sigue dependiendo de la tecnología extranjera

China desarrolla sus propios chips pero sigue dependiendo de la tecnología extranjera

Los gigantes tecnológicos de China trabajan en el desarrollo de sus propios chips en un intento de volverse autosuficientes en esta esfera. Sin embargo, el... 25.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-25T15:24+0000

2021-10-25T15:24+0000

2021-10-25T15:24+0000

tecnología

china

asia

semiconductores

📱 gadgets

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/07/1112995835_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_ce482db0aa8e9bc8c150967750bd39c2.jpg

Los chips son componentes esenciales de gran parte de los dispositivos modernos; se emplean desde los teléfonos móviles hasta los automóviles. Además, son parte de una batalla tecnológica entre Estados Unidos y China.En los últimos meses, grandes compañías chinas, como Baidu, Alibaba y Oppo, han anunciado un progreso en el desarrollo de semiconductores de producción nacional. El país asiático, sin embargo, todavía no ha logrado alcanzar a algunos de sus rivales, subraya CNBC.Es más, si bien las empresas chinas desarrollan sus propios semiconductores, todavía dependen de empresas extranjeras para ello, considera Peter Hanbury, socio de la empresa estadounidense de consultoría Bain & Company.El nuevo chip Yitian 710, de Alibaba, por ejemplo, se basa en una tecnología de la firma británica de semiconductores Arm.El semiconductor de Alibaba se construirá con un procesador de cinco nanómetros, la tecnología de chips más avanzada en este momento. El Kunlun 2 de Baidu empleará un procesador de siete nanómetros, mientras el semiconductor de Oppo, según reportes previos, funcionará con un procesador de tres nanómetros.China "no tiene una empresa capaz de fabricar estos semiconductores de vanguardia en estos tamaños", por lo que depende de tres empresas que lo hacen: Intel de Estados Unidos, TSMC de Taiwán y Samsung de Corea del Sur.SMIC, el mayor fabricante chino de chips, sigue años por detrás de las otras empresas en términos de tecnología de fabricación. Pero no se trata solo de la fabricación. Incluso en empresas como TSMC e Intel se utilizan equipos y herramientas de otras empresas para el proceso de fabricación.El aumento de la preocupación de los países acerca de las cadenas de suministro de semiconductores se debe a la reciente escasez global de chips que ha afectado a diversas industrias. Los Gobiernos de todo el mundo ahora ven a los semiconductores como una tecnología extremadamente estratégica e importante.

https://mundo.sputniknews.com/20210906/puede-la-escasez-de-chips-convertirse-en-el-talon-de-aquiles-de-la-economia-mundial-1115771933.html

https://mundo.sputniknews.com/20210602/la-escasez-mundial-de-semiconductores-hace-explotar-los-ingresos-de-los-productores-de-chips-1112801219.html

china

asia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

china, asia, semiconductores, 📱 gadgets