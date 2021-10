https://mundo.sputniknews.com/20211025/caida-del-lider-del-clan-del-golfo-es-exagerado-que-se-lo-compare-con-pablo-escobar-1117501919.html

Caída del líder del Clan del Golfo: "es exagerado que se lo compare con Pablo Escobar"

En Colombia, tras la detención del líder de la organización de narcotráfico, el Gobierno estudia los pasos a seguir. En tanto, en Uruguay la oposición inició la campaña en apoyo a derogar artículos de la Ley de Urgente Consideración. Estos y otros temas en una nueva edición de 'En Órbita'.

Fue capturado Dairo Antonio Úsuga David "alias Otoniel", líder de la organización narcotraficante Clan del Golfo."Alias Otoniel era el hombre más buscado de Colombia. El Clan del Golfo es una de las bandas de crimen organizado a la que se adjudica una gran cantidad de asesinatos de líderes sociales, además de ser una de las mayores exportadoras de cocaína", dijo a En Órbita el corresponsal de Sputnik en Colombia, German Gómez.El presidente Iván Duque comparó la aprehensión del capo con la caída del histórico narcotraficante colombiano Pablo Escobar en 1993."Me parece un poco exagerado, aunque esta captura es importante. Pero el poderío y capacidad de daños [de Otoniel] no se comparan con los que tenía Escobar cuando fue abatido por las autoridades. Además Otoniel no tenía importancia en la política como la tenía Escobar en su momento", explicó.Para la captura de Otoniel —departamento de Antioquia, al noroeste del país—, el Estado colombiano contó con la cooperación de la agencia de inteligencia británica y de EEUU. El operativo se concretó pocos días después de la visita a Colombia del secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, a raíz de la cumbre de cancilleres.La relación entre EEUU y el país sudamericano "no corresponde" a la de los actuales gobiernos de Duque y Joe Biden, mandatarios que "aún no se han reunido" de forma presencial, recordó el periodista.El corresponsal de Sputnik destacó que esta detención es parte de un proceso de Estado: el llamado plan Agamenón, la operación policial más grande de la historia nacional organizada por el anterior Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), que pretendía atrapar o matar a Otoniel y a miembros de la red.El cabecilla del Clan del Golfo enfrenta una "inminente" extradición a EEUU, donde es requerido por cortes de Nueva York y de Florida por prácticas de organización de narcotráfico.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— el inicio en Uruguay de la campaña en apoyo a derogar artículos de la Ley de Urgente Consideración, en un diálogo con Rafael Michelini, integrante de la Comisión Nacional Pro Referéndum y miembro de Nuevo Espacio, (Frente Amplio). Y además el golpe de Estado en Sudán y sus repercusiones.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 8 a 9 horas.

