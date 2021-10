https://mundo.sputniknews.com/20211025/alumnos-de-la-universidad-vasca-denuncian-que-un-profesor-les-enseno-el-pene-en-clase-1117475439.html

Alumnos de la universidad vasca denuncian que un profesor les enseñó el pene en clase

Alumnos de la universidad vasca denuncian que un profesor les enseñó el pene en clase

BILBAO, ESPAÑA (Sputnik) — Dos colectivos de alumnos de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU), en España, denunciaron que un profesor de la Facultad de...

"Estaban dando una clase al aire libre y lo mostró a un grupo de alumnas y alumnos" manifestó a Sputnik una portavoz de la asociación UIB (Unibertsitateko Indar Batasuna - Unión de Fuerzas Universitarias).Los hechos ocurrieron, según este relato, el pasado 4 de octubre y "no es la primera vez que realiza agresiones sexistas", según las mismas fuentes que precisaron que esta fue la primera vez que mostró explícitamente su pene a los alumnos.Este colectivo organizó, para este 25 de octubre, una concentración de protesta en el campus de Ibaeta, en la ciudad de San Sebastián, de la universidad pública vasca, para hacer visible esta denuncia pública que no tuvo reflejo aún con una denuncia en comisaría.Por su parte, desde la institución docente manifestaron a Sputnik que "han abierto un expediente y están recabando información sobre los hechos para saber si constituye algún tipo de infracción".No descartaron, desde la UPV que se adopten "medidas provisionales, pero con las debidas garantías para que no se produzcan vulneraciones de derechos de ninguna de las partes", precisaron.En este sentido, poco después de realizar estas declaraciones, desde la universidad vasca anunciaron en un comunicado que “como medida provisional, se ha dispuesto que desde hoy mismo —en referencia a este lunes х25 de octubre]— este profesor solo pueda impartir docencia de forma telemática”, con lo que se interrumpen sus clases presenciales.Aclararon que para las actividades que requieran la presencialidad, la Escuela de Arquitectura adoptará “las medidas oportunas para garantizar el derecho del alumnado a recibir docencia presencial”. precisaron.En el comunicado también calificaron los hechos como “desagradables”.

