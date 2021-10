https://mundo.sputniknews.com/20211024/la-naturaleza-se-revela-por-que-cada-vez-hay-mas-elefantes-que-nacen-sin-colmillos-1117460149.html

La naturaleza se revela: ¿por qué cada vez hay más elefantes que nacen sin colmillos?

La naturaleza se revela: ¿por qué cada vez hay más elefantes que nacen sin colmillos?

Desde hace varios años, los científicos han notado que cada vez nacen más elefantes sin colmillos en Mozambique. Recientemente, un estudio descubrió que esta... 24.10.2021, Sputnik Mundo

De acuerdo con los datos científicos, antes de la guerra civil un 18,5% de las hembras elefantes no tenían colmillos por naturaleza, pero esta cifra aumentó a principios de 1990 alcanzando al 33% de elefantes que nacían sin colmillos.El estudio científico publicado en Science, vincula este fenómeno a la guerra civil y la caza furtiva de marfil.Desde hace cientos de años se conocía la caza furtiva de elefantes para obtener marfil, pero con la guerra civil de Mozambique que duró de 1977 a 1992 este problema empeoró, ya que los protagonistas financiaban el conflicto con el tráfico de marfil.Lo que nadie sabía era que con el tiempo el hecho de dejar a los elefantes sin colmillos afectaría a sus genes aumentando la probabilidad de que sus crías nacieran sin colmillos. Los científicos estudiaron los genomas de los elefantes sin colmillos y evidenciaron que esta tendencia estaba vinculada a una mutación en el cromosoma X que era letal para los machos que no se desarrollaban correctamente en el útero y era dominante en las hembras.Según los científicos, este cambio en los cromosomas de los elefantes tiene un rol importante para la descendencia de esta especie, lo que hace que su población se reduzca y su recuperación sería lenta.Además de afectar los genomas de esta especie, los investigadores advierten que esto puede tener un impacto en el ecosistema debido a que al no tener colmillos, los elefantes cambian su alimentación y comen plantas diferentes a las que comen los elefantes que sí poseen colmillos.El estudio concluye que ese rasgo puede ser reversible con el tiempo, pero dependerá mucho de la conservación de esta especie y la disminución de la caza furtiva. Además, los científicos creen que se necesitan más estudios para establecer el número exacto y la identidad de las variantes causantes que codifican la ausencia de colmillos.

