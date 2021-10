https://mundo.sputniknews.com/20211023/putin-lanza-verdades-como-punos-1117427651.html

Putin lanza verdades como puños

Putin lanza verdades como puños

En el marco del foro del Club de Debates Valdái, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha intervenido con una serie de consideraciones de corte económico... 23.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-23T06:30+0000

2021-10-23T06:30+0000

2021-10-23T06:30+0000

qué pasa

rusia

vladímir putin

china

otan

afganistán

capitalismo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/1117427613_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_704b16b403535def241041fc4fad4533.jpg

Putin lanza verdades como puños Putin lanza verdades como puños

CapitalismoPutin hizo una observación de peso sobre la economía y el capitalismo al indicar que "todo el mundo dice que el modelo de capitalismo existente —que hoy es la base de la estructura social en la inmensa mayoría de los países— se ha agotado. Dentro de su marco, ya no hay forma de salir de una maraña de contradicciones cada vez más enredadas".Incidió en que "la distribución desigual de los bienes materiales conduce a una creciente desigualdad, especialmente a una desigualdad de oportunidades tanto dentro de las sociedades como a nivel internacional. Todos estos problemas, naturalmente, nos amenazan con divisiones sustanciales y profundas. […] Los países rezagados se dan cuenta de todo esto y están perdiendo la fe en la perspectiva de ponerse al día con los países líderes".En este sentido, lanzó advertencias: "La decepción estimula la agresión, empuja a la gente a las filas de los extremistas. Otra posible forma de respuesta a esa decepción es la migración incontrolada, que provoca el descontento en los países ricos".Al calificar esta reflexión como muy aguda, el Dr. en Ciencias Políticas Mariano Ciafardini indica que la misma va al punto central de lo que es el problema del mundo hoy, que es la desigualdad y la pobreza.GeopolíticaEl jefe de Estado ruso también abordó el estado actual de las relaciones entre Rusia y China, al afirmar que ambos países "mantienen su amistad no contra alguien, sino porque esto sirve a los intereses de ambos países, a diferencia de los países de la OTAN, no creamos ningún bloque militar cerrado, no hay un bloque militar de Rusia y China".En este sentido, observó que "antes una guerra perdida por un país significaba una victoria para otro, que se responsabilizaba de lo que estaba sucediendo. [...] Ahora todo es diferente. Quienquiera que tome la delantera, la guerra no se detiene, solo cambia de forma. El ganador condicional, por regla general, no quiere o no puede garantizar la construcción pacífica, sino que sólo exacerba el caos y profundiza un vacío que es peligroso para el mundo"."Es una observación muy inteligente y muy acertada. Evidentemente hoy en las guerras no hay ganadores, esto está claro. Solamente hay destrucción, hay retrasos del proyecto de desarrollo, hay conflictos, pero no se puede decir así que se den enfrentamientos como, por ejemplo, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, en las que hubo ganadores y perdedores", señala Ciafardini.RealpolitikEn el contexto de una reciente conferencia sobre Afganistán que acogió Moscú, y en la que participaron diez países de la región, entre ellos China, India, Irán, Pakistán, Tayikistán, Uzbekistán, Kazajistán, entre otros, y una comitiva de alto nivel de los talibanes, Putin indicó que la comunidad internacional espera que la situación en Afganistán, gobernada por el Talibán [movimiento proscrito en Rusia], "evolucione de manera positiva"."En dependencia de esto [...] vamos a tomar decisión sobre su exclusión de esta lista de terroristas. A mí me parece que estamos avanzando hacia ello, y la postura de Rusia consistirá en movernos en esta dirección", subrayó Putin, al constatar que, sin importar el estatus actual de los talibanes, Rusia continúa dialogando y cooperando con sus representantes. Asimismo, abogó por que los talibanes "entablen relaciones con todos los grupos étnicos y religiosos, con todas las organizaciones políticas y cívicas" del país.Para Ciafardini, esta postura de Putin respecto a esta situación, evidentemente es una cuestión de Realpolitik. "Es la situación real la que determina las actitudes hoy en relación a Afganistán: el Talibán está gobernando, eso es una realidad que no se puede desconocer. Y de alguna manera tiene apoyo de importantes sectores de Afganistán para haber llegado a esa situación, y resistir el embate, nada más y nada menos que de las fuerzas de la OTAN, y terminar provocando la salida de estas fuerzas del territorio y asumir el Gobierno, implica una posición que no puede desconocerse. Es así", remacha el Dr. Mariano Ciafardini.

china

afganistán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Javier Benítez https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Javier Benítez https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

rusia, vladímir putin, china, otan, afganistán, capitalismo, аудио