Debate presidencial en Honduras a punto de fracasar por ausencia de principales candidatos

Debate presidencial en Honduras a punto de fracasar por ausencia de principales candidatos

MANAGUA (Sputnik) — La ausencia de los candidatos de dos de los tres principales partido políticos de Honduras tiene al borde del fracaso el debate... 23.10.2021

américa latina

honduras

debates electorales

El representante de la cúpula empresarial catracha comentó que no entendía la negativa y se preguntó si acaso los candidatos ausentes tienen miedo de debatir.En caso de que Asfura y Castro no confirmaran su participación en la fecha límite (viernes 22) las máximas autoridades del Cohep decidirían en asamblea qué hacer al respecto, adelantó Solórzano."Lamentamos que partidos grandes, como los son Nacional y Libre, no se sometan al escrutinio público", criticó.También lamentó que los posibles políticos ausentes a la convocatoria de Cohep sí participen en programas de los medios a los que calificó de "monólogos".El 14 de octubre, el foro De Frente, auspiciado por la Universidad de San Pedro Sula (norte) desde 2009, convocó a los aspirantes a la Presidencia de la República a debatir y presentar sus programas de gobiernos, pero solo contó con la presencia de Rosenthal.En esa ocasión, el moderador del encuentro, el economista y analista internacional Alberto Padilla, detalló que la aspirante por Libre se había justificado por problemas de salud, y que el alcalde de Tegucigalpa (Asfura) nunca contestó al llamado.Las elecciones presidenciales y parlamentarias en Honduras están programadas para el 28 de noviembre.

honduras

honduras, debates electorales