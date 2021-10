https://mundo.sputniknews.com/20211023/coria-del-rio-cuna-andaluza-de-samurais-esto-es-mas-que-frikismo-es-identidad-y-personalidad--1117424911.html

Coria del Río, cuna andaluza de samuráis: "Esto es más que frikismo, es identidad y personalidad"

Coria del Río, cuna andaluza de samuráis: "Esto es más que frikismo, es identidad y personalidad"

Coria del Río es un pequeño pueblo que tras la pandemia quiere reactivar su economía con un exótico legado histórico, su parentesco con Japón. Cientos de... 23.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-23T08:00+0000

2021-10-23T08:00+0000

2021-10-23T08:31+0000

españa

sevilla

samurái

📝 reportajes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/1117425365_0:0:800:451_1920x0_80_0_0_a54b71c95f8d9f6474d30bf54d36c704.jpg

Felipe Bornes era camarero en la histórica Cervecería Internacional del centro de Sevilla. Atendía a una cliente de origen estadounidense–japonés. Ella le preguntó al camarero de dónde era, "I come from Coria del Río". Los ojos nipones de la viajera se abrieron como platos, "¡tú samuraiiiiiii!".Así es, Coria del Río (30.908 habitantes) es la cuna andaluza de los samuráis, ¿cómo te quedas? Lo sabemos, sorprende, porque está en la ribera del Guadalquivir y tan cerca de Sevilla que es casi ciudad dormitorio. Pero Coria tiene un exótico pasado con ecos en el presente: es puerto y puerta al lejano oriente, hundiendo sus raíces y parentesco con Japón.De hecho, según fuentes municipales, casi todo el mundo tiene el apellido Japón o algún familiar que lo tenga. Hay en torno a 700 personas que se apellidan así, calculan desde el consistorio. También es el único sitio en Europa en el que en agosto se celebra la ceremonia del Toro Nagashi (la suelta de luminarias al río para que los espíritus de los difuntos puedan descansar).No contentos con eso, a mediados de octubre celebran la Semana Cultural Japonesa, con festival gastronómico, muestra de cine, talleres de cómic manga y exhibición de artes marciales y desfile de yukatas, las tradicionales batas japonesas.Lo japonés en Coria es más que una oleada, ¡es un tsunami! Incluso trajo a su paseo marítimo ni más ni menos que a Naruhito, ¡el mismísimo emperador! En su última visita de 2013, ya había estado antes en Andalucía (1985 y 1992) plantó un cerezo japonés junto a la escultura de un samurái. Algo que por cierto, también hizo el diseñador Kenzo.Con todos estos ingredientes, no es de extrañar que Coria tenga al japonés como segundo idioma tras el español. "Claro que tenemos afición, yo me puse a estudiar por mi cuenta porque es una cultura que siempre me ha atraído", explica Felipe Bornes, que saca tiempo para estudiar el silabario kanji."Entiendo que llame la atención, pero para nosotros es nuestro día a día, mi hijo de 5 años sabe perfectamente quién es el hombre de ojos achinados de la escultura", en referencia a uno de los iconos locales, la escultura de Hasekura Tsunenaga.Por supuesto, la respuesta está en la historiaSi te está explotando la cabeza tratando de entender por qué en este pueblo sevillano gusta tanto el jamón y el salmorejo, como un sable samurái y una reedición del cómic Akira, tienes que echar la vista atrás. La respuesta a esta interconexión coriana–nipona viene del año 1614.Hace más de cuatro siglos llegó a Coria una de las primeras expediciones japonesas a Europa. La comitiva estaba liderada por el samurái Hasekura Tsunenaga y venía desde Sendai. La llamada comitiva Keicho era enviada para establecer vínculos comerciales y espirituales con el rey español Felipe III y el Papa Paulo V. El destino era el puerto de Indias de Sevilla, el epicentro económico de la época.La expedición japonesa no obtuvo los frutos esperados ni en lo económico ni en lo religioso. Sin embargo, aquella gesta hace que hoy en Coria del Río se ondee con orgullo la bandera de Japón. Parte de la comitiva japonesa no regresó a Sendai. Diversos registros históricos evidencian su permanencia y, aunque la linealidad de descendencia aún no ha sido definida por los historiadores y estudios genéticos, todo hace pensar que el apellido Japón proviene de aquella comunidad de samuráis que echó raíces a orillas del Guadalquivir.En el Archivo Municipal de Coria se localizó a un coriano apellidado Japón en 1647 y a partir de esta fecha pueden localizarse más casos con relativa facilidad. Quien se puso a tirar del hilo fue, mucho tiempo después, Virginio Carvajal Japón, un intelectual local que rastreó también el Archivo de Indias de Sevilla para encontrar sus raíces al otro lado del mundo. "Fue así como mi tío abrió una brecha que ha hecho que, desde entonces, muchos japonenses vengan a Coria atraídos por la curiosidad de nuestros antepasados comunes", cuenta a Sputnik Juan Francisco Japón, presidente de la Asociación de Amistad Hispano Japonesa de Coria del Río Hasekura."Esto no va de frikismo, es más que una anécdota histórica"El hecho de que Naruhito, el actual emperador japonés visitara en 2013 –aún como príncipe– un pueblo como Coria del Río y sembrara ante la escultura de Hasekura Tsunenaga un cerezo es muy significativo en una tradición tan llena de simbolismo. "Homenajearon con ese sakura esa semilla común, he visto y sentido verdadera emoción de los japoneses cuando visitan Coria. He visto a muchos llorar cuando nos dejan", explica Modesto.No en vano, Coria es un eco de la historia japonesa que los nipones pueden encontrar en el otro extremo del planeta. "Para ellos, Hasekura Tsunenaga es un símbolo nacional, fue un héroe que exploró varios océanos, una gesta más allá de la de Colón, si queremos comparar", la trascendencia del parentesco nipón está sobre todo en Japón, y Coria del Río, más allá de simbolismos, quiere aprovechar este vínculo, "es una cuestión de personalidad e identidad que nos hace singulares"."Los japoneses flipan en colores con lo nuestro"Con la pandemia, el Ayuntamiento de Coria se vio obligado a suspender una nueva comitiva comercial, esta vez del siglo XXI, que pretendía afianzar lazos comerciales de aceite de oliva, jamón o el flamenco, como industria cultural. "Creo que Japón es el mayor consumidor de flamenco mundial, diría que más incluso que algunas zonas de Andalucía", apunta Modesto.Pero la inminente expedición no parte de cero. Hay pioneros que ya han dejado huella con mucha inventiva, así lo atestigua el exitoso Sake de Coria. "Los japoneses flipan en colores, la verdad es que vamos como un cohete, empecé este negocio como algo artesanal y ahora somos una industria", nos cuenta Antonio Bizcocho, responsable del Keicho Sake.La de Bizcocho es una historia de renovación. Como empresario de la construcción, vio las orejas al lobo en la crisis de 2008 y decidió diversificar. Además, se dio cuenta de que cuando venían japoneses a Coria, no había un regalo apropiado. "Les dábamos cosas típicas de aquí, un emblema de la Virgen del Rocío por ejemplo, pero no teníamos nada que reflejara ese nexo común". Fue así como decidió empezar a trabajar en el sake de Coria.Como el sake y el calor del Valle del Guadalquivir no casan bien, el producto derivó a una crema de arroz con leche con sake que revoluciona paladares por todo el mundo. El complejo proceso para crear licores con productos locales ha desembocado en diversos productos, además del Keicho Sake, como ginebras de ida y vuelta, como la Veracruz, otro homenaje al espíritu marino de estas tierras o el Sakura, una crema de cereza con orujo.

https://mundo.sputniknews.com/20210315/samurais-manga-sushi-con-arroz-congri-la-impronta-japonesa-en-cuba--videos-fotos-1109996197.html

sevilla

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Gonzalo Wancha https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

Gonzalo Wancha https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Gonzalo Wancha https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

sevilla, samurái, 📝 reportajes