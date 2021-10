https://mundo.sputniknews.com/20211022/putin-incontestable-1117429158.html

Putin incontestable

Putin incontestable

Vladímir Putin habló de todo en el Club de Debates Valdái. Mientras, reunión de cancilleres de Rusia y Bolivia marca nuevo avance en relaciones bilaterales. En... 22.10.2021

Putin, un libro abierto en SochiTres horas y media. Fue las que pasó el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en el escenario de la reunión anual del Club Internacional de Debates Valdái: primero ofreciendo su discurso, y luego respondiendo a las numerosas preguntas de los delegados del foro celebrado en el balneario de Sochi bajo el lema 'Conmoción global: ser humano, valores y Estado'.Ante expertos de unos 50 países, el mandatario ruso expuso su visión de la situación y problemas mundiales más acuciantes y parecía que aún tenía mucho que decir a los participantes del evento.Putin esgrimió su visión del presidente ruso del capitalismo existente que experimenta un "estancamiento":"Las contradicciones socioeconómicas se han agravado hasta el punto de que en el pasado hubo conmociones a escala mundial: guerras mundiales, cataclismos sociales sangrientos. Todo el mundo dice que el modelo de capitalismo existente -que hoy es la base de la estructura social en la inmensa mayoría de los países- se ha agotado. Dentro de su marco, ya no hay forma de salir de una maraña de contradicciones cada vez más enredadas. En todos lados, inclusive en los países y regiones más ricos, la desigualdad de la distribución de la riqueza provoca un aumento de las desigualdades. Sobre todo, la desigualdad de las oportunidades, tanto dentro de la sociedad como a nivel internacional", señaló Putin.En este contexto, Putin se refirió a la situación en Afganistán y en cierta medida salió en defensa de su par de EEUU, Joe Biden, quien asumió la responsabilidad de la retirada de las tropas de ese país de Asia Central tras dos décadas de permanencia militar."El presidente de EEUU ha actuado de forma correcta, con toda la razón retiró las tropas de Afganistán. Creo que se daba cuenta –puede ser que no conocía todos los detalles de lo que estaba ocurriendo allí– pero comprendía que de una u otra manera, en el plano de la política interna sería unas de las líneas por la que sería atacado. Pero, dio este paso, asumió la responsabilidad", indicó PutinPor otra parte, tampoco pasó desapercibida su respuesta a la pregunta de cómo valora él mismo su papel histórico en los destinos de Rusia. "Saben, no pienso en mi papel en la historia. Si uno empieza a pensar en ello, entonces hay que apartarse del trabajo ya que esto se convierte en un obstáculo a la hora de tomar decisiones. Lo digo con absoluta sinceridad... Si empiezas a pensar en ello, entonces más vale dar un carpetazo a la actividad productiva".Reunión de cancilleres de Rusia y Bolivia marca nuevo avance en "excelentes" relaciones bilateralesBolivia es uno de los socios "prioritarios" de Rusia en América Latina. Así lo manifestó el canciller ruso, Serguéi Lavrov, tras la reunión que sostuvo este viernes con su par boliviano, Rogelio Mayta."Tenemos el interés mutuo por incrementar y diversificar nuestro comercio, implementar grandes proyectos de inversiones", subrayó Lavrov al comparecer ante la prensa, indicando que las partes acordaron activar los contactos directos entre los círculos empresariales de los dos países.Adelantó asimismo que se avanzó también en temas como la cooperación técnico-militar, la cultura, el campo mediático, y el reconocimiento mutuo de diplomas universitarios.Se abordó también la colaboración en la lucha contra el COVID-19, donde Bolivia recibió "casi 2,5 millones de dosis de la vacuna Sputnik V", comunicó el ministro ruso.Por su parte, el jefe de la diplomacia boliviana, Rogelio Mayta, enfatizó que los envíos de este fármaco "han sido altamente valorados" por el pueblo de la nación andina.El diplomático boliviano también resaltó la importancia para su país de la instalación en la ciudad de El Alto de "un centro de investigación nuclear con tecnología rusa".Además, destacó la coincidencia de La Paz y Moscú en cuestiones de agenda internacional.Denuncian campaña mediática para dividir a Rusia y EspañaUna imagen de Rusia lejos de ser "atractiva", sino una cargada de "connotaciones negativas". Es la que muchas veces promueve la prensa española, un enfoque que contrasta mucho con el tono positivo de las publicaciones de la prensa rusa sobre España. Así lo constata con "dolor" la investigadora Olga Pirozhenko.Pirozhenko, directora del Centro de cooperación ruso-española de la Academia Nacional de Economía y Administración Pública, adjunta a la presidencia de la Federación de Rusia (RANEPA), es autora del informe 'Rusia en los medios de comunicación españoles: ¿cómo nos ven actualmente y por qué?', presentado esta semana en el V Congreso Internacional de Hispanistas de Rusia, Europa del Este y Asia Central.En conversación con Sputnik, la investigadora lamentó la tendencia en la que los medios de comunicación, en vez de "construir puentes" internacionales y propiciar un "diálogo constructivo, el respeto mutuo y la comprensión" entre los países, se dedican a lo contrario.Una situación que, según sus palabras, obedece a "muchísimas circunstancias" que "condicionan" el trabajo de la prensa, entre ellas la necesidad de "tener un apoyo financiero para seguir existiendo", algo que aprovechan determinados "grupos", utilizándola en función de sus "intereses".De allí el cuento mediático de "una Rusia culpable de todo", una narrativa que, "felizmente", no tiene el calado deseado por sus promotores, señaló Pirozhenko, testimoniando la simpatía y la curiosidad que guardan por el gigante euroasiático muchos españoles, entre ellos jóvenes, algo que testimonia también como profesora en la Universidad de Valencia, donde todo lo relacionado con Rusia –desde el aprendizaje de su idioma, hasta las charlas sobre su cultura y la actualidad– genera un "gran interés"."Eso demuestra que a pesar de lo que pasa en los medios de comunicación, la población española sí que tiene una gran curiosidad e interés por saber cómo vive la Rusia de hoy", subrayó la estudiosa, al insistir en este contexto en la necesidad de un periodismo independiente que sirva "honestamente a la verdad y a la justicia".¿Riesgo de destitución del presidente de Perú, Pedro Castillo?El Ministerio de Justicia de Perú presentará ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra las modificaciones hechas por el Congreso a la cuestión de confianza, un mecanismo que le permite al Ejecutivo pedirle al Congreso el expreso respaldo a una política.El ministro de Justicia alerta que "limitar la cuestión de confianza es limpiar el camino para la destitución presidencial". Sobre este y otros temas, Octavo Mandamiento conversó con la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la socióloga Anahí Durand, quien asegura que el riesgo de destitución de Pedro Castillo existe desde el primer día de su gobierno.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

