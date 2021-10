https://mundo.sputniknews.com/20211022/no-te-asustes-joe-no-es-mas-que-un-misil-1117409535.html

No te asustes, Joe, no es más que un misil

"No se preocupen y no sufran": ese fue el mensaje del Ministerio de Exteriores de Corea del Norte para EEUU después de sus recientes lanzamientos de misiles... 22.10.2021, Sputnik Mundo

Los proyectiles fueron lanzados desde un submarino el 19 de octubre y causaron revuelo entre los altos mandos estadounidenses, que condenaron dichos ensayos. Así, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, instó a Corea del Norte a abstenerse de provocar y se sume a un diálogo "fundamental".Por su parte, Pyongyang insistió en que no hace más que ejercer su derecho a la defensa. En Corea del Norte también aclararon que sus ensayos no estuvieron dirigidos contra EEUU y tildaron de "absurdas" las declaraciones de Washington.A primera hora del 19 de octubre, Tokio y Seúl detectaron el lanzamiento de un misil no identificado desde el Norte hacia el Mar de Japón.Más tarde, Corea del Sur identificó un misil balístico de corto alcance lanzado desde un submarino, mientras que el primer ministro japonés, Fumio Kishida, habló de dos lanzamientos distintos desde Corea del Norte.El lanzamiento fue confirmado desde Pyongyang, según la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte.La agencia informó de que el lanzamiento lo realizó con éxito la Academia de Ciencias para la Defensa Nacional de Corea del Norte.

