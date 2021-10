https://mundo.sputniknews.com/20211022/los-hoteles-de-lujo-espanoles-se-hacen-un-hueco-en-los-oscar-del-turismo-2021-1117407605.html

Los hoteles de lujo españoles se hacen un hueco en los 'Oscar del Turismo' 2021



Como cada año, el World Travel Awards, la autoridad líder que reconoce y premia la excelencia en viajes y turismo, ha dado a conocer sus ganadores en una ceremonia celebrada en Dubái.En esta vigésima octava edición, celebrada el 20 de octubre, España no ha sido tan premiada como en otras ocasiones. Eso sí, Barcelona tiene el mejor hotel de negocios de Europa por segundo año consecutivo: el Hilton Diagonal Mar, y Madrid es el mejor destino de reuniones y conferencias. El hotel Can Bordoy Grand House & Garden de Palma de Mallorca se llevó la victoria por poseer el mejor hotel de suites de toda Europa. También la isla canaria de Tenerife se llevó el premio por Las Terrazas de Abama, considerado como el resort de lujo líder de Europa.No obstante, el país elegido como destino líder ha sido Grecia, el Algarve de Portugal fue nombrado como mejor destino de playa de Europa y Azores como destino líder en turismo de aventura. El "esplendor imperial de Moscú" fue reconocido con el premio al destino ciudad líder de Europa y San Petersburgo se alzó con el destino ciudad líder para escapadas.También votaron a Estambul por poseer el mejor hotel de Europa; a Cerdeña por su complejo de resorts Forte Village Resort; Italia también apareció en la sección de recién llegados, con el hotel Palazzo Fiuggi Medical Concept, un alojamiento donde se ofrecen tratamientos para sanar cuerpo y mente. One & Only Portonovi, ubicado a orillas de la resplandeciente costa adriática de Montenegro, fue reconocido como el mejor nuevo resort de Europa y Sani Resort, en Grecia, el mejor resort para ir con la familia.También se dieron a conocer los países victoriosos de Latinoamérica. Entre los ganadores se encuentra Argentina como destino líder de América del Sur y Chile como destino líder de aventuras en el continente. Por su parte, Montevideo (capital de Uruguay) ascendió y fue reconocida con una victoria como destino turístico emergente líder de América del Sur. Guayaquil, en Ecuador, ganó el premio destino líder en escapadas urbanas y Santiago de Cali, en Colombia, fue nombrado "destino urbano líder en cultura de América del Sur".

