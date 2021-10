Las 100 creaciones más icónicas de Honda en 60 segundos | Video

https://mundo.sputniknews.com/20211022/las-100-creaciones-mas-iconicas-de-honda-en-60-segundos--video-1117430963.html

En el video se muestran brevemente algunas de las máquinas más icónicas de la compañía, que lucieron no solo en las vías públicas, sino también en las pistas de carreras e incluso en el aire. Así, los espectadores atentos seguramente habrán visto las dos primeras motos de Honda: la A-Type de 1947 y la Dream de 1949.También se muestra el primer auto de pasajeros del fabricante japonés, el S600 de 1964, junto con el Civic de primera generación que salió en 1973. Sin embargo, el video trata no solo del pasado, sino también del presente de la compañía, razón por la cual se muestran autos de la actualidad, como el Civic de 2022 y el Ridgeline.Los fans de las carreras se habrán fijado en el RA272: el primer bólido de Fórmula 1 procedente de Japón en ganar un gran premio, lo cual ocurrió en 1965 en México. Entre los autos clásicos figura además el primer vehículo de cuatro ruedas de Honda, la camioneta K360.Al hablar de los logros tecnológicos de la compañía, no se pudo ignorar al Honda S Dream Streamliner, que batió el récord de velocidad entre los vehículos de su clase al alcanzar los 421 km/h. También tienen su hueco en el video el S2000, el CRX, Element, Insight, así como el NSX de la primera y la segunda generación.Aparte de los vehículos terrestres, la empresa japonesa no se olvidó de su presencia en otros medios, como el agua y el aire con sus lanchas deportivas y aviones corporativos HondaJet.

