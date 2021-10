https://mundo.sputniknews.com/20211022/la-comision-de-ddhh-pide-a-gobierno-de-mexico-proteger-a-nueva-caravana-migrante-1117427418.html

La Comisión de DDHH pide a Gobierno de México proteger a nueva caravana migrante

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, ombudsman federal) emitió medidas cautelares a diferentes autoridades... 22.10.2021

El organismo nacional que desempeña funciones de defensor del pueblo solicitó "proporcionarles ayuda humanitaria y que, ante el probable uso de la fuerza para su contención, ésta se realice en armonía con los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad".En un comunicado, la CNDH advierte que existe la posibilidad de que se recurra al uso de la fuerza pública para contener a esas personas extranjeras, que durante su tránsito "requerirán atención especializada y la provisión de satisfactores básicos en materia de alimentación, salud y seguridad".El ombudsman federal informa que tuvo conocimiento que el 22 de octubre ocurriría la salida desde Tapachula "de aproximadamente 4.000 personas migrantes hacia la capital del país".El organismo que encabeza Rosario Piedra Ibarra solicitó a autoridades federales y de los estados de Chiapas, Tabasco y Oaxaca en el sureste del país implementar medidas para salvaguardar la integridad y derechos fundamentales de las personas que se sumen a la caminata.Los migrantes procedentes de Haití, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua han decidido organizar una "marcha, por la libertad, la dignidad y la paz", que partiría este fin de semana desde la ciudad fronteriza donde han estado estancados durante meses, a la espera de regularizar su situación legal ante el Instituto Nacional de Migración (INM).Protección sanitaria y de seguridadUna petición de la CNDH al INM indica que las medidas de control se practiquen en el marco del respeto a los derechos humanos.En particular, el organismo pide que "se observe puntualmente el principio de no devolución de las personas solicitantes de refugio y brinde condiciones dignas de alojamiento" en lugares donde pernocten.A la Guardia Nacional, autoridades de Seguridad federales y de los estados del sureste del país la CNDH pide que "cualquier actividad relacionada con el desplazamiento de la caravana migrante se lleve a cabo salvaguardando la integridad de las personas", así como brindar protección perimetral.Las "medidas cautelares" (urgentes) están dirigidas en particular a las autoridades federales de Salud, para que implementen acciones "de prevención y atención ante la pandemia por COVID-19".La "atención humanitaria de urgencia" solicitada incluye proporcionar agua, suero hidratante, alimentos, personal médico especializado y de primeros auxilios, medicinas, y ambulancias.La lista de requerimientos detalla "especialistas que brinden atención psicológica, productos de aseo personal y pañales desechables, entre otros insumos".Pide también atender el cuidado de "personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad como niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas y en lactancia, personas mayores y con discapacidad".La CNDH pide la conformación de "un grupo multidisciplinario de médicos, psicólogos, trabajadores sociales y abogados para otorgarles protección integral y determinar el interés superior de la niñez".Finalmente, solicita a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados realizar acciones para el seguimiento y resolución de solicitudes de la condición de refugiado, "agilizando la expedición, a favor de dichos solicitantes, de la Constancia de Trámite respectiva".En las últimas semanas, miles de migrantes han solicitado amparos judiciales ante jueces para poder continuar sus viajes hacia la capital y la frontera norte con EEUU.Esta es la quinta caravana de este año, después de que las cuatro anteriores no pudieron salir de Chiapas, límite que algunos permisos establecen.Entre enero y agosto casi 150.000 personas indocumentadas han sido reportadas por el INM, número que triplica los registros del año pasado.Por su parte, las autoridades migratorias de EEUU registraron más de 210.000 detenciones en julio de este año, nuevo récord mensual.

