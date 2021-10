https://mundo.sputniknews.com/20211022/inflacion-interanual-fue-612-en-mexico-en-primera-quincena-de-octubre-2021-1117414202.html

Inflación interanual fue 6,12% en México en primera quincena de octubre 2021

Inflación interanual fue 6,12% en México en primera quincena de octubre 2021

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La inflación interanual en México se colocó en 6,15% durante la primera quincena de octubre, según el informe mensual del... 22.10.2021

américa latina

inflación

méxico

"El Índice Nacional de Precios al Consumidor [INPC] presentó una inflación quincenal de 0,54%, tasa igual a la registrada en la misma quincena de un año antes. Con este resultado la inflación anual se ubicó en 6,12%; en el mismo periodo de 2020 fue de 4,09% anual", dice el informe del organismo estatal.El "índice de precios subyacente", que descarta los productos que presentan volatilidad en sus precios según las estaciones del año, "tuvo un aumento de 0,33% quincenal y de 5,12% anual".Por su parte, el "índice de precios no subyacente" que considera todos los productos de la canasta básica, "subió 1,18% quincenal y 9.21% anual", detalla el informe oficial.El presidente del INEGI, Julio Santaella, comentó que las inflaciones subyacente y no subyacente, "sumaron 15 quincenas arriba de límite superior de 4% del Banco de México".Al interior del índice de precios subyacente, a tasa quincenal, "los precios de las mercancías se incrementaron 0,37% y los de los servicios 0,28%".Dentro del índice de precios no subyacente, "los precios de los productos agropecuarios retrocedieron 0,66%, mientras que los de los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno crecieron 2,65% quincenal".Los precios de los energéticos aumentaron "como resultado, en mayor medida, de la conclusión del subsidio al programa de tarifas eléctricas de temporada de verano [boreal] que se aplicó en 18 ciudades del país", detalla el INEGI.La electricidad fue el genérico con la mayor incidencia en la primera quincena de octubre sobre los precios al consumidor; "le siguió gas doméstico LP y la cebolla; a la baja destacó tomate".Santaella detalló además que "el precio promedio al consumidor del gas doméstico LP subió a tasa anual 25.65% anual en la primera quincena de octubre, comparado con 6,12% de la inflación anual general".El mayor incremento anual en los precios al consumidor en la primera quincena de octubre se observó en alimentos y bebidas no alcohólicas con 8,34% interanual, seguido por transporte (6,93%); el menor fue en comunicaciones (0,80%).El 30 de septiembre pasado, la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico, central) acordó por mayoría de sus cinco integrantes elevar la tasa de interés de referencia del 4,50% anterior a 4,75%, para contener las presiones inflacionarias.El organismo autónomo elevó la tasa de interés de referencia en su decisión de política monetaria, que considera una inflación de 6,2% al cierre de 2021, más del doble de la meta de 3% anual.Con el fin de evitar riesgos inflacionarios Banxico "consideró necesario reforzar la postura monetaria (costo del dinero), ajustándola a la trayectoria que se requiere para que la inflación converja a su meta de 3% en el horizonte de pronóstico".Las expectativas de inflación para 2021 volvieron a incrementarse, para los próximos 12 meses y para 2022 también aumentaron, mientras que las previsiones de largo plazo se han mantenido estables en niveles superiores a la meta de la autoridad monetaria encargada de mantener bajo control los precios.

