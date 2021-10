https://mundo.sputniknews.com/20211022/inestabilidad-politica-en-peru-entre-los-errores-del-gobierno-y-la-presion-de-la-oposicion-1117434593.html

Inestabilidad política en Perú, entre los "errores del Gobierno" y la "presión de la oposición"

Inestabilidad política en Perú, entre los "errores del Gobierno" y la "presión de la oposición"

El Congreso se prepara a debatir si otorga el voto de confianza al segundo gabinete del presidente Pedro Castillo. En tanto, familiares de víctimas de las masacres de 2019 en Bolivia marchan hacia La Paz. Estos y otros temas en una nueva edición de 'En Órbita'.

2021-10-22T22:00+0000

2021-10-22T22:00+0000

2021-10-22T22:00+0000

'en órbita'

bolivia

evo morales

luis arce

la paz

congreso de perú

perú

evo morales renuncia a la presidencia de bolivia

jeanine áñez

bolivia, bajo el nuevo gobierno de facto de jeanine áñez

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/1117437014_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_48145832f142dd3ff624c2f33fe4e766.jpg

Inestabilidad política en Perú, entre los "errores del Gobierno" y la "presión de la oposición" El Congreso se prepara a debatir si otorga el voto de confianza al segundo Gabinete del presidente Pedro Castillo. En tanto, familiares de víctimas de las masacres de 2019 en Bolivia marchan hacia La Paz. Estos y otros temas en una nueva edición de 'En Órbita'.

El Consejo de Ministros peruano liderado por Mirtha Vásquez juramentó el 6 de septiembre y aguarda por la ratificación parlamentaria en el debate del lunes 25 de octubre.El director de Ciencias Políticas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Omar Awapara, dijo a En Órbita que "cualquier cosa puede suceder". Y consideró que el hecho de ser un gabinete "más dialoguista" que el primero nombrado por el Gobierno de Pedro Castillo, le puede posibilitar la investidura.De acuerdo con el entrevistado, "este sector no dio la vuelta a una elección bastante disputada, en la que se llegó a hablar de fraude. Hay quienes no terminan de reconocer la legitimidad del presidente".Si los legisladores votaran en contra de Vásquez, la primera ministra deberá dejar el cargo y el presidente podría disolver el Congreso y llamar a elecciones.El analista explicó que los legisladores aprobaron una ley que cambia las condiciones del proceso, algo denunciado por el oficialismo como un intento por recortar las potestades del mandatario.Por otra parte, el presidente Castillo visitará Bolivia el 30 de octubre para reunirse con su homólogo Luis Arce. El encuentro ocurre en un contexto de denuncias golpistas por parte del oficialismo boliviano hacia la oposición.El ministro de Justicia peruano, Aníbal Torres, declaró que la movilización popular será el último recurso para defender a un Ejecutivo nacional que evita el conflicto social. En este marco, Awapara recordó que el oficialista Perú Libre carece de un apoyo masivo para sostener al Gobierno, como sí tiene en Bolivia el Movimiento Al Socialismo (MAS)."Hoy Castillo gobierna desde Lima, una ciudad que le es hostil. En caso de vacancia del gabinete, no veo que haya una gran movilización ciudadana, como se ha visto en países como Bolivia, Chile o Colombia", apuntó el entrevistado.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— el reclamo de justicia en Bolivia por parte de familiares de las víctimas de las masacres tras el golpe de Estado de 2019, con una larga marcha hacia la ciudad de La Paz. Y además una entrevista de Sputnik con el periodista colombiano Juan Pablo Barrientos, quien enfrenta la censura de la Iglesia tras denunciar casos de abuso sexual en el país.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 8 a 9 horas.

bolivia

la paz

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bolivia, evo morales, luis arce, la paz, congreso de perú, perú, evo morales renuncia a la presidencia de bolivia, jeanine áñez, bolivia, bajo el nuevo gobierno de facto de jeanine áñez, elecciones generales en perú (2021), pedro castillo, аудио