Expertos sostienen que caso de fraude en Bolivia no está cerrado como dice OEA

"Es muy claro que está muy lejos de ser un caso cerrado", dijo el investigador Jake Johnston, del Center for Economic and Policy Research (CEPR) de Estados Unidos, en respuesta a una consulta sobre el argumento de "caso cerrado" esgrimido por la Organización de Estados Americanos (OEA) para no debatir el tema.El comentario de Johnston resumió la sensación que dejó un foro en la sede de la OEA en Washington, en el que tres expertos expusieron hallazgos científicos que desvirtuaban la versión defendida por el organismo de que en las elecciones de 2019 hubo un fraude en favor del entonces presidente Evo Morales (2006-2019).El encuentro, coauspiciado por las delegaciones de Argentina, Bolivia y México, se sumó a la campaña que realiza el Gobierno boliviano de Luis Arce para sepultar el informe de la OEA, que la oposición conservadora del país sumó a sus argumentos para denunciar fraude y derrocar a Morales.Error persistenteJohnston del CEPR, el venezonalo Francisco Rodríguez del Consejo Relaciones Exteriores y Jack Williams del Instituto Tecnológico de Massachusetts fueron los tres expertos que presentaron aspectos de otras tantas investigaciones que revelaron deficiencias en el informe de la OEA.Coincidieron en que si bien sus análisis no buscaron determinar si hubo o no fraude, lograron revelar graves fallas metodológicas en el trabajo de la OEA, que llevaron al organismo continental a conclusiones erradas, con consecuencias políticas y sociales graves.Rodríguez planteó que la OEA retire de su sitio web el informe de auditoría que sustenta la versión de fraude porque considera que el consenso científico es que ese documento tiene muchos errores."Es muy importante decir que investigadores que participaron en ese informe han admitido públicamente que han cometido errores, (por lo que) es inexplicable que el informe siga siendo un documento oficial de la OEA y esté en la página de la OEA", afirmó.Señaló que la negativa de la OEA a entregar los datos básicos e información técnica de su reporte electoral dificultó pero no impidió que finalmente investigadores independientes hayan logrado determinar que las irregularidades observadas eran inexistentes o de mínima importancia.Johnston advirtió que la OEA debería explicar qué hizo exactamente en el proceso electoral boliviano de 2019, con objeto de sacar conclusiones que permitan mejorar los mecanismos de la democracia."Hay miembros del Congreso de Estados Unidos que están pidiendo resultados y que la OEA sea responsable. Lo que es necesario es que haya una investigación independiente de lo que ocurrió, no solo en cuanto a la estadística sino por qué ocurrió, quién estaba influenciando esa misión de observadores (electorales) y cuál era el propósito", dijo.Williams aseveró que la investigación del MIT estableció que "las presunciones [de fraude] de la OEA contradicen a la evidencia de los datos" y que el informe del organismo continental "no demuestra fraude [porque] no contiene ni una sola evidencia".Los expertos y organizadores, entre éstos la embajadora mexicana Luz Elena Baños, lamentaron la ausencia de los funcionarios de la OEA responsables del polémico informe.El procurador general de Bolivia, Wilfredo Chávez, quien asistió junto con embajadores de varios países de la región, presentó al final un informe de una reciente revisión de todas las actas electorales de 2019, hecha por su oficina, que no encontró señales significativas de alteración del resultado.En octubre de 2020, un año después de las elecciones anuladas, se realizaron en Bolivia otros nuevos comicios generales que fueron ganados otra vez por el Movimiento Al Socialismo, con un margen de votos incluso mayor, resultando electo el ahora presidente Luis Arce.

