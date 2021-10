https://mundo.sputniknews.com/20211022/el-presidente-de-mexico-pide-a-oms-que-acelere-autorizacion-de-vacunas-contra-covid-19-1117414972.html

El presidente de México pide a OMS que acelere la autorización de vacunas contra COVID-19

El presidente de México pide a OMS que acelere la autorización de vacunas contra COVID-19

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que envió una carta al director general de la Organización Mundial... 22.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-22T14:21+0000

2021-10-22T14:21+0000

2021-10-22T15:06+0000

andrés manuel lópez obrador

méxico

organización mundial de salud (oms)

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1116799308_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_4998edfb411e758278b36b4d7f136315.jpg

López Obrador refirió que para la próxima reapertura de la frontera norte, a partir del 8 de noviembre, el Gobierno de EEUU solo permitirá los viajes a personas vacunadas con alguno de los biológicos contra el COVID-19 autorizados por la OMS, mientras la vacuna rusa y la china, que aplican las autoridades mexicanas, están en proceso de autorización.Tedros dijo el 21 de octubre, en una conferencia de prensa sobre el avance de la pandemia en el mundo, que desconocía las declaraciones del presidente de México, a quien le solicitó enviar a sus expertos a discutir sobre procesos de autorización de vacunas.El gobernante mexicano preguntó este 22 de octubre: "¿cuánto tiempo lleva reunir los datos para otorgar el registro , o no otorgarlo?"Recomendó a la OMS hacer una denuncia pública contra alguna farmacéutica o algún país, si un biológico se está aplicando sin su autorización: "No lo han hecho, ¿por qué se quedan callados?", interrogó.El director general de la OMS respondió a una pregunta sobre la queja del mandatario latinoamericano: "Es la primera vez que oigo que tiene preocupaciones (López Obrador). Si están interesados, pueden enviar expertos para ver cómo lo hacemos".Ante el pedido de evitar criterios políticos o ideológicos hecha por el presidente mexicano, Tedros agregó que "siempre usamos la ciencia y los datos. Se lo quiero asegurar a su excelencia [por López Obrador]."El 12 de octubre la científica jefe de la OMS, Soumya Swaminathan dijo que a la Agencia Sputnik que el organismo podría autorizar el uso de la vacuna rusa antes de finales del año en curso, si se firman los documentos legales necesarios en los próximos días."Hay algunos documentos legales que deben ser firmados por ambas partes, antes de que el proceso continúe", dijo la funcionaria de la OMS sobre Sputnik V.Pedido para acelerar el procesoEl gobernante mexicano considera que es "muy fácil" informar que las farmacéuticas que no han sido aprobadas no mandan la información que solicita la OMS.Los funcionarios del organismo mundial, "no se deberían de enojar, deberían de apurarse y resolver, eso es lo que yo respetuosamente les planteo, es lo que digo en la carta, que ya resuelvan", respondió López Obrador.Agregó que ya son millones de personas que han sido vacunadas con esos fármacos "y resulta que la OMS no les ha dado el visto bueno a esas vacunas, que han demostrado en los hechos que ayudan y protegen".Recordó que las autoridades sanitarias mexicanas tienen registros de las personas que han sido vacunadas.Esos historiales indican "qué tipo de vacunas (se aplican), y si se vuelven a infectar, si se hospitalizan, incluso si fallecen; y en ningún caso hemos tenido problemas de que una vacuna no autorizada por la OMS haya causado un daño mayor no tenemos eso".Finalmente, consideró que la demora en ese proceso "es desidia".La OMS respondió a una pregunta de la revista mexicana Proceso que aún falta información en el caso de Sputnik V, mientras que sobre Cansino Bio el proceso es lento."Estamos esperando que el solicitante [Rusia] y los fabricantes [el Centro Gamaleya de Moscú] completen las presentaciones necesarias antes de que se puedan tomar medidas correctivas y preventivas integrales para abordar los hallazgos de la inspección, y se puedan revisar las partes restantes de los expedientes para que el proceso pueda continuar", respondió la OMS según publica el semanario político mexicano.

https://mundo.sputniknews.com/20211019/mexico-reitera-pedido-a-la-oms-de-acelerar-certificacion-de-vacunas-contra-el-covid-19-1117283553.html

https://mundo.sputniknews.com/20211014/que-pasa-con-la-vacuna-patria-que-produce-mexico-contra-el-covid-19-1117130277.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

andrés manuel lópez obrador, méxico, organización mundial de salud (oms), covid-19