El Gobierno de Centroáfrica refuta mensajes de medios sobre mercenarios rusos en el país

El Gobierno de Centroáfrica refuta mensajes de medios sobre mercenarios rusos en el país

MOSCÚ (Sputnik) — El primer ministro de la República Centroafricana, Henri-Marie Dondra, refutó mensajes sobre la presunta presencia de mercenarios rusos en el... 22.10.2021

El jefe de la Unión de oficiales para la seguridad internacional de Rusia, Alexandr Ivanov, citado por el medio, también desmintió la presencia de mercenarios rusos tanto en Centroáfrica, como en otros países, indicando que Moscú envió al país africano solo a instructores que no participaron en acciones militares ni actividades comerciales.Este 22 de octubre Financial Times publicó un artículo sobre el gran daño causado supuestamente por la presencia de los mercenarios del Grupo Wagner, empresa paramilitar rusa, en la República Centroafricana, citando a varios funcionarios centroafricanos y extranjeros y a los residentes locales.En particular, un diplomático centroafricano calificó a su país de "un laboratorio perfecto" en el cual los mercenarios rusos pueden demostrar a otros países qué saben hacer y ofrecerles sus servicios.Según los datos de Financial Times, varios países africanos como Mozambique, Madagascar, Sudán y Libia ya expresaron su interés.Por su parte, el embajador ruso en Bangui, Vladímir Titorenko, informó a Sputnik que los instructores rusos se encuentran en la RCA para entrenar a los soldados del Ejército gubernamental, y el Consejo de Seguridad de la ONU y el Comité de sanciones fueron notificados sobre su estancia en el país.El propio Kremlin tachó de mentira los informes sobre la presunta participación de los consejeros militares rusos en varios crímenes en la República Centroafricana.

