Consumo y sobreexplotación de pescado en el mundo en números

Aunque es posible obtener todas las proteínas que necesitamos de fuentes vegetales, el pescado y el marisco son una importante fuente de nutrición para muchas... 22.10.2021, Sputnik Mundo

El consumo de pescado y mariscos es muy disparejo alrededor del mundo: una persona de Islandia, Islas Maldivas y Hong Kong, come entre 70 y 100 kilos al año; mientras que otra de Etiopía o Pakistán, solo come algún que otro kilo, según el informe mundial Pesca y Sobrepesca (Fish and overfishing) de Our World in Data (OWD), publicado en octubreEn las Islas Maldivas un tercio de la ingesta total de proteínas procede de los pescados y mariscos; en Islandia —también en Japón y Camboya—, una quinta parte; y un 14% en Hong Kong.En 2018, había 59,5 millones de personas empleadas como pescadores (captura de peces silvestres) o piscicultura (acuicultura) en todo el mundo, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). La gran mayoría —39 millones—, se dedican a la captura silvestre.En Asia se encuentra la mayoría de los pescadores y acuicultores, ya que emplea a 50 de los 59 millones que hay en todo el mundo.¿Es sostenible la industria pesquera mundial?El mundo capturó alrededor de 109 millones de toneladas de animales marinos en 2018. El 90% fue llevado a tierra y utilizado para la alimentación humana o animal. El otro 10% se devolvió al agua.Hay quienes aseguran que los peces no son un recurso, sino una población animal salvaje por derecho propio, y quieren lograr que las poblaciones vuelvan a sus niveles históricos.En última instancia, esto significa que deberíamos pescar muy poco (o nada). Otros consideran al pescado como un recurso que puede ser utilizado de manera sostenible, lo que "significa capturar la mayor cantidad de peces posible sin agotar más las poblaciones de peces", explica OWD.Si capturamos más que eso, agotamos las poblaciones para las generaciones futuras. Si se captura demasiado poco, se sacrifican los alimentos y los ingresos de la generación actual. "La mayoría de las pesquerías aspiran a este punto óptimo: no pescar demasiado, ni demasiado poco, lo justo".Sin embargo, cuando una población de peces se encuentra en su "rendimiento máximo sostenible", es aproximadamente la mitad de su biomasa virgen original. Este nivel puede variar entre las poblaciones de peces, pero suele estar entre el 37% y el 50% de sus niveles previos a la pesca.En otras palabras: si se considera el pescado como un recurso, probablemente se quiera que las poblaciones de peces sean inferiores a la mitad del tamaño anterior a la pesca. Según OWD, la mayor parte de la investigación, la industria y la elaboración de políticas se orientan hacia la segunda escuela: considerar a los peces como un recurso.Sin embargo, pareciera que el justo punto medio no ha sido logrado: la proporción de poblaciones sobreexplotadas ha aumentado en el último medio siglo. El informe de OWD indica que en 1974, solo el 10% estaba sobreexplotado. Aunque las tasas de explotación variaron año tras año, en general aumentaron durante las décadas de 1980, 1990 y principios de 2000. En 2008, alcanzó el 32%. Durante la última década, "ha habido cierta variabilidad", pero la sobreexplotación ha rondado un tercio a nivel mundial.

