Brasil: se dispara el hambre y caen los mercados

Brasil: se dispara el hambre y caen los mercados

El crecimiento de la inseguridad alimentaria en el país motivó un plan fiscal de auxilio en los hogares más necesitados, lo que generó divisiones en el Gobierno. 'Telescopio' dialogó con el analista político brasileño Clayton Mendonça Cunha Filho.

En Brasil, más de 20 millones de personas no comen nada durante 24 horas cada pocos días. Así lo revela un informe de la Red Brasileña de Investigaciones sobre Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. En tanto, más de 166 millones de brasileños padecen alguna inseguridad alimentaria.En tanto, medios locales publicaron imágenes de personas buscando comida entre una pila de huesos y grasa bovina apartada por carnicerías. El hecho generó indignación en la comunidad internacional y expuso las extremas condiciones en las que viven los brasileños y la necesidad del país en profundizar en políticas sociales.El profesor de Ciencias Políticas en la Universidade Federal do Ceará (Fortaleza) sostuvo que ante la situación, el mandatario continúa aferrado a su actitud negacionista "aún cuando las imágenes hablan por sí solas".Ante esta situación, Bolsonaro ha estado a favor de flexibilizar la política fiscal para aumentar los gastos en 2022, año electoral donde irá por la reelección.La decisión provocó no solo la caída de los mercados, sino divisiones dentro del Ministerio de Economía y motivó la renuncia de cuatro de sus figuras más importantes, incluidos el secretario especial del Tesoro y Presupuesto y el secretario del Tesoro Nacional.En tanto, el presidente es acusado por una comisión especial del Senado de haber cometido 10 delitos en su gestión durante la pandemia, entre los que se encuentran cargos por "crimen de lesa humanidad", "homicidio por omisión", "genocidio de indígenas" y "uso irregular de fondos públicos".Mendonça Cunha Filho aseguró que "no se sabe muy bien los resultados concretos que esto va a aportar", porque si bien no faltaron motivos y pruebas para el impeachment, "muchos actores quieren involucrarse y se muestran como aliados a Bolsonaro".En Uruguay, Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

