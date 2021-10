https://mundo.sputniknews.com/20211022/argentina-esta-en-juego-la-continuidad-de-un-modelo-inclusivo-y-solidario-1117402590.html

Argentina: "Está en juego la continuidad de un modelo inclusivo y solidario"

Tras la celebración del Día de la Lealtad peronista, el analista argentino Juan Pablo de María dialogó con GPS internacional para analizar la coyuntura... 22.10.2021, Sputnik Mundo

La principal central obrera de Argentina, la Confederación General del Trabajo (CGT), marchó en la ciudad de Buenos Aires con motivo del Día de la Lealtad peronista para reclamar mayor producción, unidad y trabajo. Las convocatorias se realizaron con motivo del 76 aniversario de la movilización que el 17 de octubre de 1945 clamó por la liberación del entonces coronel Juan Domingo Perón (1895-1974), una fecha emblemática que vio nacer al peronismo y que se consagró como el Día de la Lealtad.El retorno de la gente a las plazas se debe a un proceso de vacunación exitoso, "motivo por el cual han bajado las muertes y los contagios", aseguró. A su vez, "no fue un 17 de octubre cualquiera, ya que el apoyo que se le dio al Gobierno nacional fue muy importante, contundente y necesario, en esta coyuntura tan crítica en la que está viviendo el país", indicó.Argentina entra en la fase decisiva de la campaña electoralCon respecto a las elecciones intermedias de noviembre, están enfrentados dos modelos de país: "mientras que uno es inclusivo, igualitario y solidario, el otro refiere a un modelo neoliberal excluyente que es para unos pocos", aseveró De María. En este marco, "si bien hay actores muy poderosos que están poniendo obstáculos para que las cosas no resulten como debieran, tenemos un Gobierno nacional, popular y democrático que está del lado del pueblo", concluyó el analista argentino.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el periodista mexicano, Ariel Noyola, con quien dialogamos sobre la cooperación sanitaria entre México y Rusia.La cooperación entre México y Rusia fortalece el sistema de vacunación mexicanoLa empresa Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) informó que el pasado jueves 14 de octubre se firmó el acuerdo con el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) para llevar a cabo el proceso de transferencia tecnológica y analítica. Al respecto, "el Gobierno mexicano, desde que aparecieron las primeras noticias sobre la vacuna Sputnik V, se mostró muy interesado en adquirirla", indicó corresponsal del Centro de Investigación sobre Globalización en América Latina.Sobre ello, "México no cedió a las presiones de EEUU, en cuanto a no comprar un fármaco de producción rusa", expresó. Por tanto, "este acuerdo es una muy buena noticia para México, ya que permitirá reducir los tiempos de un programa de vacunación que está bastante avanzado en el país", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y especialista en Estudios Internacionales, Santiago Caetano, continuó el análisis conceptual con respecto a los vínculos entre la política exterior de los Estados y los procesos de cooperación internacional.Miradas VerdaderasEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con el fotógrafo Mateo Silvestri, con quien dialogamos sobre el proyecto "Miradas Verdaderas", el cual busca encontrar un hogar para perros abandonados.Catálogo cinematográficoEn Radio M24 también nos contactamos con Wilmar Umpierrez, con quien dialogamos sobre el libro "20 por 20", el cual escribió en conjunto con Felipe Ríos y consta de una guía de 700 películas realizadas en los últimos 20 años.

