Víctimas de las masacres de 2019 marchan hacia La Paz en reclamo de justicia

Víctimas de las masacres de 2019 marchan hacia La Paz en reclamo de justicia | Fotos

Familias de quienes fueron asesinados y heridos luego del golpe de Estado contra Evo Morales se movilizan en reclamo de castigo para los responsables de las... 21.10.2021

américa latina

bolivia

evo morales

luis arce

📝 reportajes

la paz

Víctimas de las masacres de Senkata y Huayllani iniciaron una marcha hacia la ciudad de La Paz en reclamo de justicia para los asesinados y heridos en defensa de la democracia, luego del golpe de Estado de noviembre de 2019. Las y los marchistas remarcaron que no se movilizan contra el Gobierno de Luis Arce, pero dieron a entender que esperan más apoyo de él para que las familias afectadas logren una reparación justa.Por "2003", se refería a las 67 personas masacradas en la llamada Guerra del Gas, además de cientos de heridos por balas de las fuerzas armadas en las calles. Estas protestas determinaron la huida del país del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003).En esa masacre, lo mismo que en las de 2019, la mayoría de asesinados eran de la ciudad de El Alto y otros barrios de trabajadores."Las víctimas tenemos que ser escuchadas. Lo que pasó tiene que quedar marcado en la historia. Por eso marchamos junto a las hermanas de pollera y con wiphalas en nuestras manos, que simbolizan la diversidad que debe respetarse", dijo Rodríguez, mientras mantenía el ritmo de la caminata rodeada de banderas y decenas de personas que atravesaron sufrimientos similares en noviembre de 2019.Hacia La PazEsta marcha comenzó el pasado 18 de octubre en Caracollo, una población del departamento de Oruro distante a 200 kilómetros de la ciudad de La Paz, sede del Órgano Ejecutivo liderado por Arce.Desde entonces, la columna de la marcha atraviesa el altiplano, pasa por decenas de comunidades aymara, revienta ampollas en los pies, que caminan con dificultad. Para mantener la moral alta, cada tanto lanzan petardos al aire y gritan sus consignas."¡Compañeros! ¿Qué queremos?", vocifera uno del montón. "¡Justicia!", le responden. "¿Cuándo? ¡Ahora carajo!"."Ya muchos hermanos están cansados. Nos acompañan hermanas de la tercera edad, también hermanos heridos, quienes tenían impactos de bala en las piernas y ya están sintiendo el dolor, el cansancio. Pero estamos firmes y decididos a llegar a la ciudad de La Paz", dijo Rodríguez, cuyo esposo Álvaro fue herido en un brazo durante la masacre de Senkata, el 19 de noviembre de 2019.El Gobierno de Arce tiene sentimientos encontrados con esta marcha. Si bien parte del reclamo va dirigido a su gestión, es cierto que actualmente el caso está en manos del Órgano Judicial, un poder independiente del Estado Plurinacional.En las últimas semanas, grupos simpatizantes del golpe amenazaron al presidente Arce con derrocarlo, tal como ya hicieron con el expresidente Evo Morales (2006-2019). Por ello, al Gobierno nacional le conviene tener a las víctimas movilizadas en las calles pidiendo "cárcel para los masacradores", en referencia a la expresidenta de facto Jeanine Áñez (2019-2020) -quien ya está presa- y sus ministros, quienes firmaron el decreto 4078, que viabilizó las masacres."Si en La Paz el Gobierno de Arce no nos hace caso, iniciaremos una huelga de hambre. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, no vamos a descansar hasta lograrlo", advirtió la presidenta de la asociación.El apoyo de la poblaciónA su paso, la marcha recibe bocinazos de camiones, micros y autos particulares, quienes conocen y apoyan su reclamo. Actualmente no son más de 50 marchistas, pero saben que al llegar a la ciudad de El Alto sumarán cientos de seguidores, quienes los acompañarán hasta la plaza Murillo, en el centro paceño.Cuando la marcha pasaba por la población de Esteban Arce, una señora le habló a la marcha. Había sacado una manguera con agua fresca para ofrecerle a quienes ya traían 50 kilómetros de caminata desde Caracollo."Por favor, tomen agua hermanos", les pidió Gloria Vargas. Las y los marchistas no esperaron a que les digan dos veces. Llenaron botellas, se mojaron sombreros y cabezas cocinadas por el sol del mediodía, a 4.000 metros sobre el nivel del mar.Allí estaba parada Natividad Quispe de Vargas, mamá de Gloria, quien miraba a los invitados con una sonrisa en su rostro de edad incalculable. "Nos sentimos muy alegres y felices de apoyar a los señores marchistas. Les agradezco, muchísimas gracias, porque nos demuestran lo unidos que somos", dijo la señora de sombrero y pollera, envuelta en una gruesa mantilla.Rubén Chambi Flores aprovechó el descanso para sacarse los zapatos y airear sus pies heridos y vendados. "Nosotros no estamos en contra del Gobierno. Pero le recordamos que siempre nos decían que éramos una prioridad. Y si no nos movilizamos, nunca nos van a dar prioridad", dijo a Sputnik.A Hernán Maldonado una bala le quitó un ojo durante la masacre de Huayllani, en Cochabamba, el 15 de noviembre de 2019. "Le rogamos a los hermanos de todo el país que nos apoyen. Esta lucha no es solo porque somos heridos: es para que no vuelvan a ocurrir matanzas en nuestro país", dijo a Sputnik, mientras la marcha avanzaba entre amplias pampas y eventuales casas de ladrillo sin revocar.David Inca es representante de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH) de la ciudad de El Alto. Contó a Sputnik que con el Gobierno de Arce tenían el compromiso de no iniciar protestas hasta la presentación del informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), lo cual se realizó en agosto pasado."Este informe recomienda iniciar procesos penales ordinarios contra los exministros que han firmado el decreto 4078, así como los comandantes del Ejército y la Policía que han elaborado el operativo Sebastián Pagador. Pero desde agosto hasta la fecha no hay nada", dijo Inca. Por ello determinaron iniciar la marcha."Lo único que pedimos es que el Gobierno cumpla con sus compromisos ante instancias internacionales. No es ningún favor", comentó Inca mientras la marcha llegaba a la población de Lahuachaca, donde la Alcaldía de Sica Sica los recibió con comida.

bolivia

la paz

