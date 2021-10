https://mundo.sputniknews.com/20211021/venezolanos-que-se-inmunizaron-en-el-exterior-deben-registrar-su-vacuna-en-sistema-patria-1117386505.html

Venezolanos que se inmunizaron en el exterior deben registrar su vacuna en sistema Patria

CARACAS (Sputnik) — Los enezolanos que se inmunizaron contra el COVID en el exterior deberán registrar la vacuna en sistema Patria, a partir del 1 de noviembre... 21.10.2021, Sputnik Mundo

Puerta afirmó que solo las personas vacunadas podrán ingresar a restaurantes."La recomendación es que si [la persona] está vacunada y no registrada es que trate de ingresar al sistema Patria y registrar la vacunación (…) si se vacunaron en el exterior o en algo privado, van a tener que registrar su carnet de vacunación a través del sistema Patria", expresó Puerta en conversación con Sputnik.El Sistema Patria es una plataforma digital creada por el Gobierno de Venezuela para la asignación de ayudas sociales a la población.La aplicación, también conocida como semáforo COVID-19, funcionará por el momento solo en restaurantes, pero está previsto que más adelante se implemente en todos los lugares públicos.Puerta explicó que en la entrada de los restaurantes estará un portero con un teléfono con sistema Android, quien solicitará al cliente que desee ingresar su número de cédula, el cual al introducirlo en la aplicación arrojará la figura de un semáforo; si la luz sale verde, la persona está vacunada y podrá entrar a local.Entretanto, si la luz sale amarilla indica que la persona no aparece vacunada en el sistema pero se encuentra sana, por lo que para ingresar deberá presentar su tarjeta de vacunación.Mientras, la luz roja indicará que el ciudadano tuvo una prueba PCR positiva en los últimos 21 días y no podrá entrar al restaurante.Puerta señaló que hasta el momento cuentan con 300 restaurantes registrados para la aplicación del programa digital.Hace más de una semana, inició un plan piloto en más de 200 restaurantes en Caracas y, según indicó Puerta, el semáforo de acceso busca generar "confianza a quienes salen a distraerse y tener la tranquilidad de que las personas alrededor están vacunadas o medianamente sanas".El presidente Nicolás Maduro dijo que el 50% de los ciudadanos se encuentran vacunados, y que la meta para el 31 de octubre es llegar al 70%.Además, Maduro aseguró que su país cuenta con las vacunas para inmunizar al 80 por ciento de la población.

2021

venezuela, caracas, 💗 salud, vacunación, covid-19