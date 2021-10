https://mundo.sputniknews.com/20211021/venezolanos-expresan-indiferencia-tras-suspension-del-dialogo-entre-gobierno-y-oposicion-1117383781.html

Venezolanos expresan indiferencia tras suspensión del diálogo entre Gobierno y oposición

Venezolanos expresan indiferencia tras suspensión del diálogo entre Gobierno y oposición

CARACAS (Sputnik) — El diálogo entre el Gobierno y la oposición de Venezuela cumple cinco días suspendido, algo que es asumido con indiferencia por la mayoría... 21.10.2021, Sputnik Mundo

El jefe de la delegación de Gobierno, Jorge Rodríguez, anunció el pasado que suspenderían su participación en el diálogo, luego de la extradición a Estados Unidos del diplomático de su país, Alex Saab, quien estuvo detenido por 491 días en Cabo Verde, señalado por lavado de dinero.Dos semanas antes, la misión oficial había designado a Saab como integrante de su equipo de diálogo como medida para presionar su liberación, que ha calificado como un secuestro.El proceso de negociaciones comenzó en el mes de agosto y se había venido realizando en México con la mediación de Noruega.Para la ciudadana Carmen Mora, contadora de 49 años, la suspensión del diálogo no es una sorpresa y tampoco cree que tenga impacto en la población."Hagan lo que hagan seguimos en la misma. Seguimos fregados (afectados) no vemos ningún cambio", afirmó.A juicio del ciudadano Rodolfo López, taxista de 43 años, el diálogo debería ser una vía para el levantamiento de sanciones económicas contra su país.El estudiante de Idiomas, Enrique Delgado, de 20 años, dijo a Sputnik que incluso desconocía que había comenzado un nuevo proceso de conversaciones."Creo que la suspensión no afecta al país porque yo ni sabía que había diálogo, porque uno no siente cambio así haya diálogo", expresó el joven.Por su parte, Jonathan Uzcátegui, ayudante de cocina de 37 años, consideró que sin negociación el país se mantendrá paralizado."Si no hay comunicación de una parte a la del otro no hay paz para que puedan ayudar al país económicamente y socialmente, si no dialogan quedamos paralizados", indicó.El Gobierno y la oposición de Venezuela han intentado lograr acuerdos a través de varios procesos de diálogo desde 2014.Sin embargo, todos los acercamientos entre las dirigencias venezolanas han sido abandonadas en medio de la negociación por alguna de las partes.

