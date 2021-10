https://mundo.sputniknews.com/20211021/universidad-espanola-de-cadiz-aboga-por-reforzar-los-lazos-academicos-con-africa-y-asia-1117375385.html

La Universidad española de Cádiz aboga por reforzar los lazos académicos con África y Asia

La Universidad española de Cádiz aboga por reforzar los lazos académicos con África y Asia

MOSCÚ (Sputnik) — La Universidad española de Cádiz planea fortalecer los lazos académicos con los países asiáticos y africanos, informó a Sputnik el... 21.10.2021

El vicerrector subrayó que la universidad tiene "presencia en [...] Europa del Este y Asia Central", que calificó de "importante"."Es una apuesta estratégica y queremos ampliar nuestra presencia para reforzar los lazos que tenemos ya desde hace muchos años", resaltó Jiménez.El subdirector especificó que la universidad gaditana ya tiene "convenios con muchos países africanos del norte de África", entre los que están Marruecos, Argelia y Túnez, entre otros."En cuanto al África subsahariana, pues tenemos socios, principalmente con Costa de Marfil, que es nuestro socio preferente porque tiene una muy amplia respuesta hacia la cultura española y quieren estudiar español", resaltó Jiménez.Asimismo, la universidad andaluza permite una gran cantidad de movilidades con Benín, Guinea Ecuatorial y Senegal, y pretende incrementar en el próximo año su presencia en África.La colaboración con AsiaEn cuanto a Asia, en la actualidad la universidad de Cádiz tiene socios en Corea del Sur y Japón, además de ser el primer centro español en tener plazas de movilidad con Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán."También tenemos algún contacto con Pakistán para empezar a establecer convenios de cooperación internacional, con lo cual tendríamos prácticamente, y de hecho tenemos, socios en los cinco continentes", resaltó Jiménez.El subdirector destacó la intención del centro universitario de empezar a fijar viajes a todos estos países a partir de enero de 2022 siempre que "las condiciones sanitarias lo permitan"."Tenemos en nuestra agenda la visita a todos estos países, no solo nuestra visita, sino también recibirlos en la Universidad de Cádiz para estudiar nuevas acciones y nuevos proyectos que se mantengan en plena actividad", recalcó.El pasado enero la Universidad firmó con la Asociación de los Pueblos de Eurasia un convenio para impulsar su programa de voluntariado internacional que suscitó "mucho interés en las universidades rusas".El vicerrector agregó que su objetivo es que la comunidad internacional maneje el idioma castellano al mismo nivel que el inglés.El creciente interés por el rusoAdemás, Jiménez añadió que la Universidad de Cádiz cubrió la semana pasada todas las plazas ofertadas para estudiar el idioma ruso, demostrando así el interés de los españoles por aprender la lengua de Pushkin.Hay un creciente interés por el ruso en nuestra universidad. De hecho, la semana pasada se han cerrado los plazos de inscripción en los cursos de ruso y hemos cubierto todas las plazas que habíamos ofertado. Estamos hablando que en nuestra Universidad de Cádiz tenemos más de 60 estudiantes de ruso", dijo Jiménez en el marco del V Congreso de Hispanistas de Rusia.El vicerrector especificó que todos los interesados son españoles y que el creciente interés entre los andaluces se debe a la enorme presencia rusa en la región."El hablar tanto de Rusia, el hablar tanto del ruso, pues ha ido creando interés en nuestros estudiantes, en la sociedad gaditana, y eso conlleva que hayan demostrado interés en aprender el ruso, en la literatura rusa", resaltó Jiménez.El subdirector subrayó la enorme cantidad de eventos rusos que se realizan en el enclave costero y que cautivan a los andaluces para seguir interesándose por la cultura eslava mediante los certámenes de cine ruso en versión original, los certámenes de fotografía, de literatura e incluso festivales de cultura rusa."Somos la única universidad hispanohablante de todo el mundo iberoamericano que tiene una biblioteca Pushkin con una importante cantidad de fondo bibliográfico en ruso, por lo cual pueden leer libros en ruso en Cádiz, que no deja de ser un gran valor", informó.Según Jiménez, "no hay nada como el contacto entre los pueblos para que las culturas se compartan"."Realmente estamos muy contentos, hemos conseguido ir poco a poco. Empezamos con los primeros niveles de acreditación de ruso hace años y ya desde hace dos años somos capaces de ofertar todos los niveles, incluyendo el C1 de ruso", destacó.El vicerrector recalcó que se ha "comprometido a estudiar ruso, o por lo menos los primeros niveles y mejorando. Es un compromiso personal".Las relaciones académicas con RusiaEn cuanto a las relaciones académicas con Rusia, Jiménez dijo que es un país clave."Para nosotros, Rusia es un país estratégico en las relaciones internacionales", afirmó.El subdirector recordó que su universidad estableció convenios de intercambio con "aproximadamente unas 100 universidades en Rusia" y mantiene relaciones muy estrechas y "mucho más frecuentes, supongamos que con unas 40"."Aunque realmente nos relacionamos con todas, tenemos programas de movilidad, tenemos programas de cotutela de tesis doctorales, colaboramos [...] en economía verde y sostenibilidad, economía circular y mantenemos una estrecha relación con muchos socios", resaltó Jiménez.El vicerrector especificó que la universidad gaditana está asociada con centros de enseñanza superior del "extremo oriental de Rusia, Siberia, el Cáucaso, la zona central, Moscú" y prácticamente todas las universidades de San Petersburgo.En concreto, colaboran en temas de reciclaje de paneles fotovoltaicos y codirigen tesis doctorales para desarrollo de investigaciones en estos campos con la Universidad Técnica de San Petesburgo.Aparte de la firma de un acuerdo para la apertura de un centro de examinación DELE en la Universidad Estatal Lingüística de Moscú, el subdirector anunció el interés de una universidad moscovita para acordar un posible convenio en temas de derecho internacional con la Universidad de Cádiz."Con motivo del V Congreso de Hispanistas, hemos tenido un ofrecimiento y una muestra de interés para trabajar en temas de derecho internacional con universidades rusas", agregó.La digitalización en el estudio del castellanoEl vicerrector también valoró de manera positiva la enseñanza en línea del idioma castellano. Debido a la pandemia de coronavirus, todas las universidades españolas se vieron obligadas a incrementar la oferta digital y el vicerrector prevé que el futuro de la enseñanza podría ser una modalidad híbrida."No cabe duda que la presencia física es insustituible, pero sí, es cierto que ahora podremos plantear situaciones híbridas, es decir, presencia física reforzada con, por ejemplo, cursos o acciones previas en línea para la enseñanza del español", resaltó Jiménez.El subdirector aboga por mantener la modalidad en línea, debido a la fuerte aceptación que tuvieron los programas ofrecidos por la universidad andaluza en otros países, pues permiten llegar a todos los "que no tienen posibilidad de movilidad", y a la vez, seguir con la enseñanza presencial."Vamos a mantenerla, pero evidentemente nunca vamos a olvidar el valor que tiene una actuación presencial como la que estamos teniendo en este congreso, llevábamos sin podernos reunir mucho tiempo", subrayó Jiménez.El hispanismo en la época de la digitalización es el tema central del V Congreso Internacional de Hispanistas de Rusia, Europa del Este y Asia Central, en cuya organización participa la Universidad de Cádiz además de la Universidad Estatal Lingüística de Moscú y la Asociación de Hispanistas de Rusia.Según Jiménez, el Congreso se dedica a estrechar los lazos entre Rusia y los países hispanohablantes para promover "el compartir, la experiencia, la investigación sobre el mundo hispánico, el español, lo que es la docencia del español, las nuevas técnicas, la literatura española, la poesía española, la investigación”, recalcó.El V Congreso Internacional de Hispanistas de Rusia, Europa del Este y Asia Central, organizado por la Universidad Estatal Lingüística de Moscú, la Asociación de Hispanistas de Rusia y la Universidad de Cádiz. El tema central del Congreso es "el hispanismo en la época de la digitalización".El evento académico se celebra en Moscú entre el 20 y 21 de octubre con la participación de 200 hispanistas de 35 instituciones rusas y 25 extranjeras.

