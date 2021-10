https://mundo.sputniknews.com/20211021/rusia-prueba-un-misil-balistico-desde-un-submarino-en-el-mar-blanco-1117360020.html

Rusia prueba un misil balístico desde un submarino en el mar Blanco

Rusia prueba un misil balístico desde un submarino en el mar Blanco

MOSCÚ (Sputnik) — El submarino ruso de propulsión nuclear Kniaz Oleg efectuó en el mar Blanco el lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental... 21.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-21T08:53+0000

2021-10-21T08:53+0000

2021-10-21T08:53+0000

defensa

rusia

🛡️ industria militar

bulavá (misil)

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/15/1117359994_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6554ecdbf2e75c1b7db43a37e88cb5a7.jpg

Tras volar más de 5.700 kilómetros, el misil impactó a la hora prevista en el blanco establecido en la península de Kamchatka, precisó la entidad.El submarino Kniaz Oleg pertenece a la clase Boréi A, mide 170 metros de eslora y tiene un desplazamiento de 24.000 toneladas. El sumergible puede llevar hasta 16 misiles intercontinentales R-30 Bulavá.

Carlos Horacio Castano Madariaga

PLAN PACTADO: Por 1996 Vladimir Putin sella un pacto con occidente; por ello los líderes occidentales le apoyaron la primera aspiracion presidencial y lo han apoyado en sus innumerables reelecciones. Entonces Vladimir Putin llega al poder en el año 2000 y de inmediato comienza a recibir instrucciones de implementar el pacto. Tres puntos cumplió Vladimir Putin desde un principio: UNO) Moscú solo sería líder en la federación rusa, por tanto debía renunciar a toda influencia exterior, incluidos los países ex URSS. DOS) Debía extinguir la cultura Eslava y la religion cristiana-ortodoxa dentro y fuera de Rusia, debido que son factores de cohesion social. TRES) la economía y los armamentos de Rusia no podían ser un peligro para occidente: en consecuencia las alianzas militares de Moscú no podrían representar un riesgo para occidente. Con más de veinte años en al poder Vladimir Putin consiguió su plan demoniaco de extinguir la ruso y lo eslavo y pronto la desintegracion de la federacio

0