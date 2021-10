https://mundo.sputniknews.com/20211021/rosario-robles-seguira-en-la-carcel-juez-niega-el-arraigo-domiciliario-1117355592.html

Rosario Robles seguirá en la cárcel: juez niega el arraigo domiciliario a la exsecretaria de EPN

Rosario Robles seguirá en la cárcel: juez niega el arraigo domiciliario a la exsecretaria de EPN

El juez de Control del Centro de Justicia Federal de Reclusorio Sur de la Ciudad de México, Ganther Villar Ceballos, negó suspender la prisión preventiva... 21.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-21T00:46+0000

2021-10-21T00:46+0000

2021-10-21T01:00+0000

américa latina

política

rosario robles

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1117355707_0:0:2889:1625_1920x0_80_0_0_e302ff79733f492e61174a3cce0bfb2f.jpg

La exsecretaria acudió a una audiencia con el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, luego de obtener un amparo contra la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía General de la República. El juzgador, quien no permitió a ninguna de las partes presentar más argumentos, determinó que Robles Berlanga debe seguir en prisión a pesar de que ya se obtuvo un amparo.La Fiscalía mexicana aún tiene pendiente cumplimentar otra orden de aprehensión contra Rosario Robles dentro de la investigación de la Estafa Maestra, pero por delincuencia organizada, delito grave que sí amerita prisión preventiva.Pide piso parejoPrevio al inicio de la audiencia, Mariana Moguel, hija de Rosario Robles, insistió en que a su madre no se le acusa de un delito que no es considerado grave, por lo que no debería estar recluida en Santa Martha Acatitla. "Piso parejo, no a la justicia simulada, no a la justicia selectiva, sino a la justicia de piso parejo, no sólo por Rosario, para todos y todas las mexicanas", declaró Moguel a medios, afuera del Reclusorio Sur.La Estafa MaestraLa resolución se da luego de que el pasado 8 de octubre el Noveno Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Penal ratificara el amparo que obtuvo la exfuncionario federal en contra de la medida de prisión preventiva solicitada en agosto de 2019 por la Fiscalía mexicana. Los magistrados determinaron que Robles Berlanga aportó pruebas suficientes para demostrar que no mintió sobre su domicilio y que no cuenta con los recursos para darse a la fuga, razón por la cual se calificó como excesiva la medida cautelar. Rosario Robles, al igual que exfuncionarios del Gobierno de Enrique Peña Nieto como Emilio Zebadúa, exoficial mayor de la Sedatu y Sedesol, son acusados del desvío de 5.000 millones de pesos (250 millones de dólares) destinados a programas sociales del sexenio anterior. El delito se habría cometido en un esquema conocido como la Estafa Maestra, la cual consistió en desviar recursos públicos a través de empresas fantasma que obtuvieron licitaciones públicas entre 2013 y 2017, en una red de lavado de dinero que involucró a varias universidades públicas de México.

https://mundo.sputniknews.com/20211019/el-abece-del-caso-rosario-robles-y-su-estafa-maestra-1117286781.html

https://mundo.sputniknews.com/20211018/fiscalia-mexicana-prepara-acusacion-contra-pena-nieto-y-videgaray-por-delincuencia-organizada-1117233196.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

política, rosario robles, méxico