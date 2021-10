https://mundo.sputniknews.com/20211021/revelan-que-la-hija-de-franco-podria-ser-fruto-de-una-relacion-entre-su-hermano-y-una-prostituta-1117362156.html

Revelan que la hija de Franco podría ser fruto de una relación entre su hermano y una prostituta

El programa de televisión 'Todo es verdad', del canal Cuatro, desvela unas grabaciones tomadas por el psicoanalista del dictador español donde se sugiere que... 21.10.2021, Sputnik Mundo

españa

francisco franco

guerra civil española

historia

dictadura

grabación

programa televisiva

Venían anunciándolo con tiempo. Los responsables del programa Todo es verdad, con el mediático publicista Risto Mejide al mando, llevaban desde el día anterior asegurando que tenían un bombazo informativo. Según adelantaban desde el canal donde se emite, Cuatro, sus reporteros iban a desvelar el contenido de unas grabaciones tomadas en 1977 por el psicoanalista de la familia Franco. En estas cintas se sugería que Carmen, la única hija del dictador y su esposa, Carmen Polo, no era tal: en realidad, fue fruto de un embarazo del hermano del Caudillo y una prostituta.Las revelaciones no solo explicaban ese giro de la historia, sino que introducían la duda de un posible asesinato de este hermano, Ramón Franco. El material desvelado consistía en más de 30 horas de grabación entre mayo de 1977 y marzo de 1978 con diferentes entrevistas al círculo próximo. Uno de ellos era el de Ángel Alcázar de Velasco, un falangista y espía que supuestamente era amigo íntimo de Ramón Franco. Según lo que esgrime, Carmen Franco era hija de Ramón y una prostituta conocida como La Gaviota, que murió tras el parto, algo de lo que siempre sospechó Ramón.Esta trama causa el segundo escándalo: un hipotético asesinato del hermano del dictador, ordenado por Franco. Mientras, otra daba voz a Pilar Franco indicando que a su hermano lo mató la masonería, de la que formaba parte. "Guardan lo más íntimo de Francisco Franco y su familia", relataba el presentador al inicio, dando posteriormente pie a estas teorías y contando con las opiniones del historiador británico Paul Preston o el psicoanalista de Franco, Francisco Martínez López, autor de las grabaciones. El primero sostenía esa supuesta paternidad falsa. El segundo llegaba más lejos.Insistía en psicoanalista, aparte, en la historia de que Carmen Franco era hija de Ramón y una prostituta. También ha dejado entrever infidelidades de Carmen Polo con el hermano de Francisco Franco y, de ahí, el hecho de que se planease su asesinato y se acogiera en el seno familiar a la hija. Martínez López llegaba a varias conclusiones: "Ramón y Francisco eran las dos caras de una misma moneda, totalmente contrarios. Pero cuando Ramón murió durante la guerra, era la imitación de su hermano", señalaba en una de ellas.Otra de las teorías que extrae de los testimonios recogidos es que Franco era homosexual por la relación estrecha que tuvo con su madre y de que todos los hermanos eran estériles. "Tenemos pruebas que sostienen que a él no le interesaba el sexo", proclamaban en Todo es verdad, puntualizando que a Carmen Polo nunca se la vio embarazada. "Hay 32 cintas en las que se reconoce que Carmencita no es hija de Franco ni de Carmen Polo", afirmaban, aludiendo a este archivo procedente de Martínez López, el psicoanalista del dictador.Durante todo el programa, titulado Las cintas de Franco, los invitados narraban ángulos oscuros del dictador o anotaban impresiones del círculo más íntimo de la familia, como el de Pilar, su hermana, que explicaba que Francisco tenía "el mismo carácter que su madre". En la escuela, por ejemplo, le veían como "un tipo raro, solitario". "Se sentaba en primera fila y solo. Y cuando salía no compartía con los compañeros", cuenta Martínez López.Abstenerse de su publicaciónMejide incidía en que eran revelaciones exclusivas y antes de empezar en el plató confesaba desde la mesa de técnicos que habían tratado de bloquear la emisión del programa. "Acabo de recibir un comunicado de la familia Franco que intenta impedir que los testimonios ocultos durante 44 años sobre la vida más íntima del dictador puedan ver la luz esta noche. Nos dicen que, como miembros y sucesores, nos requieren para que nos abstengamos de llevar a cabo las publicaciones que hemos anunciado", aseveraba."Han intentado evitar que se emitieran, pero son unas entrevistas autorizadas por aquellos que han decidido hablar y, por lo tanto, vamos a emitirlas. Todos los testimonios han sido recogidos por un psicoanalista y su propósito era entender el carácter del dictador", añadía antes de dar paso a dos horas de análisis sobre la figura de Franco y sus cabos sueltos. Unas sospechas que han provocado miles de mensajes en redes sociales.Algunos acusaban al programa de Cuatro de desviar la atención del tema del día (los 10 años del fin de ETA), de falta de rigor al no tener pruebas o de omitir lo realmente importante del dictador: "Andáis por ahí escandalizados porque Franco era gay, como si fuera algo malo, pero lo de que fuera un asesino sin empatía y un tirano ladrón lo dejáis de lado, como si fuese natural y lógico", decía uno. "Dice Risto que el que Carmen Franco no sea hija de Franco va a cambiar España. ¿En qué? ¿Va tener que abdicar del trono de España la dinastía Franco y que vuelva la República? ¿En qué realidad distópica vive esta gente?", se preguntaba otra usuaria. Los tuits de humor también han acompañado a la incógnita, que ha seguido siendo pasto de debate.

