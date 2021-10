https://mundo.sputniknews.com/20211021/quien-ha-rebobinado-el-tiempo-vuelve-el-look-de-los-2000-y-lo-hace-pisando-fuerte-1117359643.html

¿Quién ha rebobinado el tiempo? Vuelve el look de los 2000 y lo hace pisando fuerte

Después de 20 años, la moda de los 2000 vuelve a instaurarse entre la sociedad. Pantalones acampanados, calzado con plataforma y diseños psicodélicos...

Y no son solo esas prendas. También están los bolsos pequeños de asa corta, los pendientes de aro, las gafas rectangulares y los tops cortos. Toda adicta a las tendencias deberá contar en su armario con estos accesorios si quiere ir a la moda, porque la de la década de los 90 y los 2000 está causando furor entre la población.Es uno de los tipos de la popular moda aesthetic, que se define como una clase de moda extravagante llena de formas onduladas y colores llamativos que trata de recuperar cualquier tendencia anterior desde finales de siglo XX hasta principios del XXI. En concreto, la de los años 2000, está revolucionado las redes sociales y es uno de los términos más buscados en Instagram y TikTok.Por aquel entonces, la ropa se inspiraba en el hip-hop y en colores llamativos y brillantes junto con minifaldas de tipo colegiala y, como la moda es cíclica, esos outfits vuelven a verse 20 años después y cada vez con más frecuencia.Una de las primeras cantantes en utilizar este estilo en España fue Bad Gyal, quien además acaba de lanzar su nueva canción Flow 2000. No obstante, a nivel internacional están Dua Lipa o Bella Hadid como grandes representantes de este tipo de estilo. El color marrón chocolate, que prácticamente había quedado en el olvido, es ahora tendencia y uno de los más esenciales para ir acorde a la temporada del momento. Fue Kendalll Jenner quien lo empezó a poner de moda en otoño de 2020 con un plumífero cropped. Luego, le siguió Bella Hadid con sus gabardinas de tonalidad marrón, sustituyendo así al famoso beige.El estilo aesthetic no solo se usa para vestir, también para la decoración del hogar, las uñas e incluso los peinados. La raya al medio y dos mechones a los lados, algunos decolorados, es uno de los que más representa está época. Fue una de las preferencias de los 90 y 2000 más potentes y ha vuelto a instalarse entre la sociedad. Las modelos y celebridades no dejan de lucir ese peinado, y si no, echa un vistazo a los últimos desfiles o al último álbum de Dua Lipa, Future Nostalgia.La influencer @velvetcoke, conocida como Velvey, publica algunos de los recuerdos de las y los celebrities de la época, ofreciendo una mirada de la cultura pop de los 2000 donde se puede apreciar a la perfección el estilo, las series y películas más destacadas al comienzo del milenio.

