¿Qué sabemos de la reunión que sostuvieron Evo Morales y Marcelo Ebrard?

De visita en México, el expresidente de Bolivia Evo Morales aseguró que el secretario de Relaciones Exteriores del gobierno mexicano, Marcelo Ebrard, le salvó... 21.10.2021

El 10 de noviembre de ese año, tras ganar las elecciones del 20 de octubre para ocupar un cuarto mandato presidencial, Morales renunció al cargo bajo presión de las fuerzas Armadas y ante un clima de inestabilidad política desatado, entre otros factores, por la declaración de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de que se había cometido fraude.A su salida, se suscitaron diferentes hechos de inestabilidad política, como la irrupción del opositor Luis Fernando Camacho en el Palacio Quemado con una Biblia o la toma de Jeanine Áñez de la presidencia interina del país, en un proceso que fue calificado de irregular por el Movimiento al Socialismo (MAS).En ese marco, el gobierno de México dispuso un avión militar para recoger a Morales y a su vicepresidente, Álvaro García Linera, entre otros funcionarios, y exiliarlos en el país norteamericano para evitar que fueran víctimas de represalias contra su integridad, decisión que Evo agradeció entonces y que volvió a reconocer este octubre de 2021, tras aterrizar en México.En tanto, Ebrard saludó igualmente a Morales y le extendió un abrazo a nombre del pueblo mexicano."Bienvenido, Evo, a México, recibe siempre el abrazo solidario de nuestro pueblo", manifestó el titular de Relaciones Exteriores.Morales recordó que visitó el país por invitación del Partido del Trabajo (PT), fuerza política a la que agradeció el llamado."Previamente al seminario internacional al que fuimos invitados, sostenemos una excelente reunión ideológica con el profesor Alberto Anaya, del Partido del Trabajo de México, dirigentes, diputados y senadores. ¡Agradecidos por este encuentro!", expresó el exmandatario.Tras su refugio en México y luego de la victoria de Alberto Fernández en las elecciones presidenciales de Argentina de 2019, Morales viajó en diciembre de aquel año a ese país sudamericano, en frontera con Bolivia, para comenzar las labores políticas que convertirían a su ministro de Economía, Luis Arce, en el candidato presidencial del MAS.En 2020, su proyecto político retomó la dirigencia del país al imponerse por mayoría en las elecciones de octubre, lo que derivó, entre otras cosas, en el encarcelamiento de la presidenta interina Jeanine Áñez y de su ministro de Gobierno, Arturo Murillo, entre otros funcionarios.

Jose Gutierrez

Ebrard: "Esta bonita tú camisa, Evo" Evo: "No te hagas, me corriste a empujones la última vez" Ebrard : "Te juro que yo no fui, fue Teté... Jajaja. No es cierto. El jefecito amlo me lo ordenó. Es qu'el Trump le habló que ya no aguantaba a no se qué general, que ya estaba mandando un comando por ti" Evo: "Y'ora si me van a regresar lo que les envié o me van a enviar otra vez a Sinaloa a hacerme tarugo una semana" Ebrard : "No, ora te la vamos a dar en Michoacán. Ya está preparada. De verdad, que bonita camisa... ¿Cuando me regalas una? Evo: "Gadamad..."

1