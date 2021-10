https://mundo.sputniknews.com/20211021/para-quien-gobiernan-andalucia-recorta-en-sanidad-y-solidaridad-mientras-bonifica-a-los-ricos--1117373046.html

"¿Para quién gobiernan": Andalucía recorta en sanidad y solidaridad mientras bonifica a los ricos

8.000 sanitarios que formaron parte de los refuerzos COVID se quedan sin trabajo en Andalucía y miles de eventuales pueden ir al paro en seis meses. Además, la... 21.10.2021, Sputnik Mundo

Andalucía, la comunidad autónoma más poblada de España, protagoniza un curioso cruce de decisiones políticas. La Junta está en el foco tras reducir el apoyo a los trabajadores de la salud pública y a las ONGs de ayuda al desarrollo. Medidas polémicas que molestan más en el tejido asociativo y sectores públicos porque, simultáneamente, el Gobierno andaluz presume de reformas fiscales para familias que ganan 80.000 euros al año, una minoría elitista, atendiendo a las estadísticas regionales.Bajo el lema "No sobra nadie en la sanidad pública andaluza" las manifestaciones no se han hecho esperar. En todas las capitales de la comunidad autónoma los principales sindicatos (CCOO, UGT y CSIF) se unen contra la no renovación de 8.000 sanitarios que, hasta hace meses, fueron los héroes sin capa del aplauso a las 20:00. Ahora, sin capa y sin trabajo, ven como la administración prescinde de ellos, a pesar de que el presidente Juanma Moreno dijo en el Parlamento que "nadie se irá a la calle".Pero los sindicatos calculan que, por ahora, se va al paro el 10% de la plantilla de atención hospitalaria, a lo que suman la situación de 12.000 trabajadores eventuales que, en solo seis meses, terminan contrato con el sistema sanitario público. "Muchos han enfermado, muchos han puesto en riesgo a sus familias y ha habido muertes, y ahora, éste es el premio que la Junta de Andalucía les tenía reservado, el despido", cuenta el portavoz sanitario de CCOO Andalucía, Rafael González a Sputnik.Andalucía sumó con el COVID a 20.000 efectivos en total a los servicios sanitarios, "se desperdicia una oportunidad única para reforzar y actualizar una plantilla que ya estaba infradotada tras años de abandono", dice el presidente de CSIF –sindicato mayoritario en Sanidad andaluza– Victorino Girela.Las fuerzas sindicales denuncian las prioridades políticas de la Junta, que se escuda en que los fondos COVID ya no soplan a favor. "Si la pandemia ha servido para que se vean las carencias del sistema, hay que arreglarlas. Hay profesionales que siguen siendo imprescindibles, por ejemplo, para paliar todas las consecuencias del COVID-19”, explica Girela.Solidaridad en rebajasOtro sector que clama contra los recortes es el de la solidaridad y cooperación exterior. El tejido asociativo y civil viene viendo cómo los recortes limitan su acción en los lugares del mundo donde más necesidades hay… y también su propio trabajo.A pesar de que la "cooperación internacional con el objetivo de contribuir al desarrollo solidario de los pueblos" es uno de los objetivos que establece el Estatuto de Autonomía de Andalucía y de la existencia de un Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo (PACODE 2020-2023), los recortes se suceden, dejando la solidaridad en papel mojado.En 2018 se invertía en ayudas al desarrollo un 0,14% del presupuesto, en 2020 un 0,07%. Esto implica que casi un 40% de los trabajadores del tejido asociativo se han quedado sin empleo en los tres últimos años."Mucho nos tememos que, a partir de ahora, perdamos un 25%, lo que terminaría por desmantelar todo el tejido" lamenta Rivero.Las ONG se han reunido con la Junta de Andalucía que está detallando aún el presupuesto para 2022, "no nos han dado detalle, pero las perspectivas son desastrosas", apunta Rivero que denuncia un doble castigo: por un lado político, por el pulso de poder en el gobierno de la Junta que viene a debilitar a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.Fuentes de la Consejería se desmarcan de este "debilitamiento" que denuncian las asociaciones civiles y reseñan a este periodista que el presupuesto aún está en definición.Pero los trabajadores de la solidaridad se sienten, sobre todo, víctimas de un castigo ideológico por el que la solidaridad es un "lujo prescindible, es ese discurso de VOX que influye en la Junta y que al final trata de enfrentar a los pobres de aquí contra los de más allá de la frontera. Por eso detraen millones de las ONG para darlos al Banco de Alimentos local", señala Rivero, en referencia al hecho de que, en 2020, la Junta de Andalucía accedió a modificar sus presupuestos, retirando tres millones de euros de cooperación exterior para destinarlos al Bancos de Alimentos, a petición de VOX."Entiendo que la tragedia cercana nos ciegue, pero es absurdo gobernar en nuestras fronteras. En este mundo globalizado la acción y cooperación exterior son más esenciales que nunca, los Derechos Humanos son universales, no un privilegio de los que aquí", clama Rivero.La polémica a golpe de tuitEste enrarecido clima se sucede ante un agravio comparativo mayúsculo: no hay fondos para mejorar la plantilla sanitaria, no lo hay para la solidaridad con los más pobres, pero sí la hay para bonificar las clases de inglés de las clases más pudientes de la sociedad.Un tuit del PP andaluz que presumía de políticas fiscales para los matrimonios que ganaban 80.000 euros al año ha provocado el incendio. Las estadísticas andaluzas establecen el salario bruto medio anual de los andaluces en 15.215 euros en 2019."¿Para quién gobiernan?", se preguntaban los andaluces indignados en las redes sociales, hablando de fiscalidad a la medida de las élites. La convulsión ha obligado a la cuenta del PP andaluz a aclarar que se trataba de un "hasta 80.000". Sin embargo, la bonificación para los pudientes y sus academias de inglés escuece."Su prioridad es obvia y se ve en todos los ámbitos: además de las clases de inglés, en sanidad debilitan lo público para que se trasvase a lo privado", explica Rafael González, de CCOO. "El Gobierno se queja de que no hay mano de obra para Salud, pero crea las condiciones para que los sanitarios se vayan a la sanidad privada por la precariedad de la pública".Andalucía lidera las estadísticas de crecimiento de pólizas privadas, en provincias como Málaga, por ejemplo, las plazas hospitalarias públicas son el 54% por el 46% de privadas. "Esa relación, según el Catálogo Nacional de Hospitales, era del 70%–30% hace una década", comparten desde CCOO.La encuesta del Centro de Estudios Andaluces, (algo así como el CIS andaluz) le da al PP de Moreno un 38% de apoyo, su mejor valoración. El gobierno andaluz viene representando desde su conformación en 2019 un punto medio y moderado entre la extrema derecha andaluza y el PP de línea dura de Ayuso en Madrid.Hasta ahora, su gestión se ha basado en el desmontaje de décadas de gobierno socialista y en lidiar con la pandemia, pero con los presupuestos más cuantiosos de la historia andaluza en ciernes y sin las urgencias del COVID, llega la hora de mostrar las cartas del Gobierno andaluz, por ahora, la salud pública y la solidaridad exterior se resienten.

