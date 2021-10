OMS pide a México enviar expertos para discutir sobre autorización de vacunas

https://mundo.sputniknews.com/20211021/oms-pide-a-mexico-enviar-expertos-para-discutir-sobre-autorizacion-de-vacunas-1117398669.html

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, pidió el a México enviar a sus expertos a... 21.10.2021, Sputnik Mundo

El jefe de Estado mexicano reafirmó el martes 19 de octubre que "llevan mucho tiempo sin aprobar algunas vacunas en la Organización Mundial de la Salud", y reafirmó que enviaría una carta "solicitándole, respetuosamente, que aceleren el proceso de certificación, de aprobación de la vacunas".Tedros se dirigió a a López Obrador para indicar que las decisiones de la OMS se basan en "datos, pruebas y principios y nada más" y que las recomendaciones finales las toman expertos."Siempre usamos la ciencia y los datos. Se lo quiero asegurar a su excelencia", remarcó Tedros.López Obrador dijo el martes en conferencia de prensa, por segunda ocasión, que "es de dominio público que (las vacunas que aún no son autorizadas por la OMS) han ayudado, que no perjudican, al contrario, que protegen", los medicamentos desarrollados contra el nuevo coronavirus.México hizo ese planteamiento después de acordar con EEUU la reapertura completa de la frontera común a todas las personas vacunadas con biológicos contra el nuevo coronavirus autorizados por la OMS, entre las cuales todavía no están Sputnik V ni Cansino Bio, que a se aplican por las autoridades sanitarias mexicanas.A la espera de quejas directasDurante una conferencia de prensa sobre el avance de la pandemia en el mundo, el alto cargo de la OMS dijo que hasta el momento no ha recibido quejas directas de parte de México."No hemos escuchado quejas directamente de México. Si quieren, pueden comunicarlas. En lugar de que el presidente plantee cuestiones sin ningún contacto con expertos, es mejor dejar a los expertos discutir", puntualizó Tedros.La respuesta a la revista mexicana Proceso sobre la petición la petición de López Obrador también fue difundida por la OMS y la ONU en sus sitios de internet y cuentas de redes sociales.López Obrador insistió en que "no puede haber de por medio ninguna justificación de carácter político o ideológico, sería un absurdo que la Organización Mundial de la Salud actúe a partir de criterios políticos. Yo pienso que es más desidia".La OMS afirma que aún falta información en el caso de la vacuna Sputnik V, mientras que sobre la china Cansino Bio faltan datos y el proceso es lento.López Obrador dijo que para la reapertura de la frontera de México con EEUU "el cuello de botella está en la OMS"."Esperamos que pronto resuelvan, lo pueden hacer en 72 horas, llevan ya muchísimo tiempo con esto y no puede haber de por medio ninguna justificación de carácter político o ideológico. Sería un absurdo que la OMS actúe a partir de criterios políticos, creo que es más desidia", puntualizó.El martes 12 de octubre la científica jefe de la OMS, Soumya Swaminathan dijo que a la Agencia Sputnik que el organismo podría autorizar el uso de la vacuna rusa antes de fin de año."Hay algunos documentos legales que deben ser firmados por ambas partes, antes de que el proceso continúe", dijo la funcionaria de la OMS sobre Sputnik V.El Gobierno de México ha firmado contratos de adquisición de vacunas con cinco farmacéuticas: la suecobritánica AstraZeneca; la estadounidense Pfizer BioN Tech; la rusa Sputnik V, y las chinas Cansino Bio y Sinovac.

