Llegar, cocinar y servir, la tarea humanitaria de José Andrés, premio Princesa de Asturias

Este viernes en Oviedo, la capital del Principado de Asturias, en el norte de España, José Ramón Andrés Puerta, conocido popularmente como José Andrés, recibirá de manos de Leonor de Borbón, la hija del rey Felipe VI, el premio Princesa de Asturias de la Concordia 2021.El cocinero español, dueño de 35 restaurantes en Estados Unidos, donde es toda una celebridad, e incluso el expresidente Barack Obama le dio el premio, en 2014, como Estadounidense Excepcional, será reconocido por la labor que realiza su Organización No Gubernamental, la World Central Kitchen (WCK).Todo comenzó en HaitíLa idea de crear una organización le surgió al cocinero tras un viaje humanitario a Haití en el año 2010 y la puso en marcha dos años después.Esta semana, en Oviedo, rememoraba qué le hizo pasar a la acción."Yo estaba de vacaciones en ese momento en las Islas Caimán y me dije "yo no voy a ver esto ya más veces desde la habitación", declaraba ante el Legislativo de su región tras rememorar las experiencias de ayuda humanitaria relacionadas con la cocina que había presenciado desde su llegada a Estados Unidos en 1991.José Andrés explicó además que, en su experiencia como voluntario en el terremoto de Haití en 2010, se dio cuenta de que "en las emergencias no había un grupo que pudiera llegar y empezar a dar de comer inmediatamente", según explicó.Comidas de urgenciaY precisamente esta es la filosofía con la que dos años después fundó la WCK.Cada vez que se produce un desastre natural, su organización llega y organiza a los voluntarios locales para que se pueda empezar a distribuir comida caliente a los afectados, con rapidez, una de las palabras que repite más a menudo el cocinero asturiano cuando habla de su organización.Pero, no solo acuden en el momento de la tragedia. Los miembros de la organización permanecen en el momento de la reconstrucción y, en muchas ocasiones, se quedan en los lugares para, mediante la industria alimentaria, tratar de hacerlos autosuficientes.Según informan desde la organización, una vez que las emergencias y la recuperación pasan, desarrollan programas como "cocina limpia, seguridad alimentaria y saneamiento, educación culinaria y construcción de sistemas alimentarios resilientes", la mayoría de ellos ya en marcha en algunos de los países del Caribe y Centroamérica.También en EspañaEn España, las cocinas de emergencia de José Andrés, comenzaron a ser conocidas durante la pandemia, cuando repartieron menús a las familias más afectadas por la falta de empleo derivada del estricto confinamiento al que fue sometido el país.Se conoció como el movimiento solidario "Chefs For Spain".También durante el temporal Filomena, en enero de este año, la WCK se asoció rápidamente con cocineros madrileños, para en pocas horas, repartir 7.000 comidas calientes diarias a los más afectados.Precisamente en pro de la rapidez, estos días el chef José Andrés daba un tirón de orejas a los políticos por las trabas burocráticas que muchas veces le impiden ponerse en marcha como a él le gustaría.Recordaba el cocinero asturiano los efectos del huracán Dorian, en las Bahamas en 2019, cuando se tuvo que saltar los permisos para volar en helicóptero y atender a tiempo a las 14 islas más afectadas donde, según explicaba, "80.000 personas, el 15 por ciento de las Bahamas, estaban sin agua y sin comida", como recordaba con la pasión que caracteriza sus discursos.Más recientemente y de plena actualidad, su WCK fue de las primeras organizaciones en activarse en la isla española de La Palma, cuando el 19 de septiembre la erupción de un volcán comenzó a generar numerosos desplazados, una acción que sigue realizando a día de hoy, un mes después, cuando todavía hay gente que no sabe dónde va a vivir.Estos últimos menús de La Palma se unen a los más de 50 millones que la WCK lleva ya repartidas en desastres y otras crisis en países como Bahamas, Indonesia, Líbano, Mozambique, Venezuela o los Estados Unidos.Una tarea que este asturiano universal hiperactivo y lleno de ideas comenzó hace apenas una década, pero que tiene aún mucho recorrido y que este viernes será reconocido con un galardón, también universal, en la tierra en la que nació.

