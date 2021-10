https://mundo.sputniknews.com/20211021/la-justicia-espanola-rechaza-suspender-la-extradicion-del-exjefe-de-inteligencia-de-venezuela-1117365844.html

La Justicia española rechaza suspender la extradición del exjefe de inteligencia de Venezuela

La Justicia española rechaza suspender la extradición del exjefe de inteligencia de Venezuela

MADRID (Sputnik) — La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España rechazó suspender o posponer la extradición a EEUU de Hugo Carvajal, exjefe de la... 21.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-21T12:20+0000

2021-10-21T12:20+0000

2021-10-21T12:20+0000

españa

europa

venezuela

madrid

extradición

hugo carvajal

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108925/55/1089255580_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f99169c95daadc66225cbd135dbec015.jpg

La Audiencia Nacional decidió el 20 de octubre hacer efectiva la entrega de Carvajal, que fue aprobada en noviembre de 2019, pero que no se pudo ejecutar porque el reclamado se dio a la fuga, pasando dos años en paradero desconocido hasta su detención, el mes de septiembre, en Madrid.Desde entonces, el exmilitar venezolano — conocido popularmente por su alias El Pollo —comenzó una estrategia dilatoria que, entre otras cosas, incluyó la presentación de múltiples recursos ante distintas instancias para retrasar su entrega.En adición, Carvajal trató de frenar su entrega ofreciéndose a colaborar con la justicia española en causas sobre terrorismo internacional e incluso presentando documentación que presuntamente implica a dirigentes de Unidas Podemos –uno de los dos partidos integrados en el Gobierno de España– en el cobro de dinero procedente de Venezuela.Tras este movimiento, Manuel García Castejón, un juez de la Audiencia Nacional, decidió el 19 de octubre reabrir la causa que fue cerrada en 2016 sobre la presunta financiación ilegal de Unidas Podemos, citando a Carvajal el próximo 27 de octubre para declarar como testigo.Pese a ello, la Audiencia decidió el 20 de octubre hacer efectiva su entrega, tras lo que García Castejón presentó un oficio para poner en conocimiento de la Sala Penal la citación de Carvajal como testigo.En su respuesta, la Sala destaca que Carvajal no fue citado para tal declaración durante los dos años que duró el proceso de extradición, por lo que consideran que su decisión de colaborar ahora con la justicia no es más que "una estrategia dilatoria".Además, la Sala añade que su posición de testigo "no es causa de suspensión de la entrega" ya que la declaración puede realizarse desde Estados Unidos.En consecuencia, los magistrados mantienen la extradición y piden a las autoridades policiales ignorar cualquier petición de García Castejón para atender únicamente las órdenes de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal como "única autoridad competente sobre la presente causa extradicional".

https://mundo.sputniknews.com/20210923/fiscalia-venezolana-reitera-solicitud-de-extradicion-del-exgeneral-hugo-carvajal-1116360770.html

Jose Gutierrez Maduro sabe que este "pollo" va a cantar todo lo que sabe. Y en México otro pollo "Pío", salió en vídeo confirmando al amlo como un corrupto. A ver si a bolsonaro no se le aparece otro plumífero. 1

1

venezuela

madrid

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

europa, venezuela, madrid, extradición , hugo carvajal