https://mundo.sputniknews.com/20211021/la-historia-del-dia-en-que-amlo-fue-desaforado--1117369074.html

La historia del día en que AMLO fue desaforado

La historia del día en que AMLO fue desaforado

En su conferencia de prensa de este 21 de octubre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recordó el proceso de desafuero al que fue sometido... 21.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-21T14:37+0000

2021-10-21T14:37+0000

2021-10-21T15:01+0000

américa latina

gobierno de méxico

andrés manuel lópez obrador

méxico

historia

vicente fox

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/15/1117371081_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_b21fb2bcce3b8631e073ea0940bb7f4b.jpg

"Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México!", fueron las palabras con las que López Obrador cerró su discurso aquel 7 de abril de 2005 frente a la Cámara de Diputados. Ese día, los legisladores mexicanos decidieron desaforar al entonces jefe de Gobierno capitalino, quien durante 13 años no volvió a poner un pie en el recinto hasta el 1 de diciembre de 2018, cuando asumió su cargo como presidente de México. Durante su conferencia de prensa de este jueves 21 de octubre, el mandatario mexicano recordó este capítulo de su vida política el cual, asegura, ocurrió por orden el entonces presidente de México, Vicente Fox, quien hoy es uno de sus férreos opositores. Te contamos la historia del día en que López Obrador se quedó sin fuero constitucional, el beneficio al que presidentes, gobernadores y legisladores se hacen acreedores al rendir protesta de su cargo y que consiste en tener un blindaje ante posibles procesos penales emprendidos en su contra por razones políticas, pero el cual ha sido tema de debate por su mal uso en algunos casos. El caso de AMLO Con 360 votos a favor, 127 en contra y dos abstenciones, la Cámara de Diputados, presidida en ese entonces por el priista Manlio Fabio Beltrones, decidió desaforar al entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, hoy la Ciudad de México. ¿La razón? La administración del entonces presidente mexicano Vicente Fox responsabilizó al gobierno capitalino de violar una orden judicial que exigía la suspensión de la construcción de una calle en un terreno expropiado. Se trataba del predio El Encino, ubicado en la zona de Santa Fe y cual fue expropiado en el 2000 por la entonces jefa de Gobierno interina del Distrito Federal, Rosario Robles, esto con con la finalidad abrir una vialidad para dar continuidad a las avenidas Vasco de Quiroga y Carlos Graef Fernández, la cual desembocaría al Hospital ABC. Por la expropiación, la empresa Promotora Internacional Santa Fe emprendió un litigio contra el gobierno capitalino y entre 2004 y 2005 se emprendió un juicio contra López Obrador, quien fue acusado por el gobierno federal de haber desacatado un amparo dictado por un juez federal a favor de los propietarios de El Encino. El apoyo civil Tras la decisión de los diputados, el 24 de abril, López Obrador encabezó la llamada marcha del silencio en el entonces Distrito Federal. La movilización reunió, según cifras de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) local registradas por varios medios, alrededor de 1,2 millones de personas. El 27 de abril, Vicente Fox anunció la renuncia del entonces titular de la Procuraduría General de la República, Rafael Macedo de la Concha, y el 4 de mayo la dependencia —que atrajo el caso— decidió no ejercer acción penal contra López Obrador.

https://mundo.sputniknews.com/20211005/vicente-fox-el-pri-y-salinas-hicieron-grandes-cosas-por-mexico-que-amlo-jamas-lograria-1116775094.html

https://mundo.sputniknews.com/20211021/rosario-robles-seguira-en-la-carcel-juez-niega-el-arraigo-domiciliario-1117355592.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gobierno de méxico, andrés manuel lópez obrador, méxico, historia, vicente fox