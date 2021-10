https://mundo.sputniknews.com/20211021/la-cancilleria-rusa-acusa-a-la-alianza-atlantica-de-sepultar-el-consejo-rusia-otan-1117372177.html

La Cancillería rusa acusa a la Alianza Atlántica de sepultar el Consejo Rusia-OTAN

MOSCÚ (Sputnik) — La negativa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte a reducir las tensiones en sus relaciones con Moscú "prácticamente enterró" el...

Zajárova agregó que la propia Alianza Atlántica rechazó cualquier cooperación práctica con Rusia y también se negó a mantener contactos militares."Simplemente han llevado nuestras relaciones a un estado en el que no estuvieron ni siquiera en los tiempos más duros de la Guerra Fría", expresó.También mencionó las declaraciones del secretario general de la alianza, Jens Stoltenberg, que afirmó el miércoles que la OTAN permanece abierta a contactos con Rusia, a pesar de las recientes decisiones del Gobierno ruso.La diplomática expresó su convicción de que "no hay nada detrás de estas declaraciones" y que estas "no tienen sentido"."¿Con quién pretenden dialogar en Bruselas, si (...) ellos mismos, en varias etapas, redujeron el tamaño de la misión hasta que resultó imposible que cumpla con sus obligaciones directas, es decir, mantener el diálogo con la OTAN?", indicó Zajárova.El pasado 6 de octubre, la OTAN revocó la acreditación de ocho empleados de la misión permanente rusa ante la Alianza Atlántica, y recortó otros dos puestos en la representación de Rusia.Por su parte, el 18 de octubre, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, anunció que su país —en respuesta a las medidas de la OTAN— suspendía la labor de su Embajada ante la alianza a partir de noviembre, así como las actividades de la misión militar y de la oficina de información de la Alianza Atlántica en territorio ruso.La crisis migratoria Además, Zajárova añadió que la declaración de Berlín de que la llave de la solución de la crisis migratoria en la frontera de la Unión Europea con Bielorrusia está en Moscú es una absurdidad."Es una absurdidad total", señaló Zajárova en una sesión informativa para los medios y agregó que "las llaves del problema están en los capitales occidentales, en particular, en Washington y Bruselas".La sentencia acerca de que la llave para la solución de la crisis migratoria en la frontera entre Bielorrusia y la Unión Europea está en Moscú pertenece al ministro del Interior de Alemania, Horst Seehofer.La crisis migratoria es resultado de las intervenciones armadas en Irak, Libia, Siria y Afganistán, lanzadas a iniciativa del Occidente, bajo la dirección de EEUU y la OTAN, declaró la diplomática.Letonia, Lituania y Polonia denunciaron últimamente el aumento del número de inmigrantes indocumentados en la frontera con Bielorrusia, acusando a Minsk de estar creando una crisis migratoria.

