https://mundo.sputniknews.com/20211021/hungria-apoya-postura-de-polonia-sobre-primacia-de-su-constitucion-sobre-normas-de-la-ue-1117372898.html

Hungría apoya la postura de Polonia sobre primacía de su Constitución sobre normas de la UE

Hungría apoya la postura de Polonia sobre primacía de su Constitución sobre normas de la UE

BRUSELAS (Sputnik) — Hungría apoya a Polonia que proclamó la prioridad de su Constitución sobre las normas de la Unión Europea, declaró el primer ministro... 21.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-21T14:40+0000

2021-10-21T14:40+0000

2021-10-21T14:48+0000

internacional

europa

polonia

ue

hungría

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/08/1116886051_0:270:2879:1889_1920x0_80_0_0_4041d972ced93380ac11d44d26016c45.jpg

"No se trata de la primacía del derecho, sino de competencias, (...) las instituciones europeas eluden los derechos de los parlamentos y gobiernos nacionales, cambian los tratados sin tener derecho a hacerlo, es decir, Polonia tiene razón", dijo Orban antes de la cumbre de los países de la Unión Europea que se desarrolla en Bruselas.Subrayó que "Polonia es el mejor país en la UE" y es "ridículo" examinar la posibilidad de sancionarla.El 21 de octubre, el secretario de Estado de Asuntos Europeos de Francia, Clement Beaune, declaró que no descarta la posibilidad de imponer sanciones a Polonia, si no cambia su posición en los próximos meses.La jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dispuso estudiar la decisión de Polonia con el fin de decidir medidas al respecto.El 7 de octubre el Tribunal Constitucional polaco confirmó la primacía de la Carta Magna de la república sobre la legislación de la UE a la luz de una serie de decisiones del Tribunal Europeo que había condenado la actividad de las autoridades del país.El Tribunal de Justicia de la Unión Europea había dictaminado que los cambios en la Ley polaca del Consejo Nacional del Poder Judicial podrían violar el Derecho de la Unión. Se trata de las enmiendas que permitían al presidente del país nombrar a candidatos para el cargo de juez del Tribunal Supremo.

polonia

hungría

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

europa, polonia, ue, hungría