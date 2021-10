El nuevo Teatro Internacional de Oruro, ¿a los Récord Guinness?

https://mundo.sputniknews.com/20211021/el-nuevo-teatro-internacional-de-oruro-a-los-record-guinness-1117393434.html

Bolivia tiene el auditorio más grande de América Latina, y el tercero en el mundo. Se trata del Teatro Internacional Oruro, con capacidad para 5.400 personas y... 21.10.2021, Sputnik Mundo

Después de casi cuatro años de obra y más de 60 millones de pesos bolivianos (8,8 millones de dólares), la ciudad de Oruro (oeste) se convirtió en la capital latinoamericana —y por qué no, mundial—, del teatro.Con 5.400 butacas y un gigantesco escenario, el Gobierno nacional busca "impulsar actividades culturales como teatro, danza, música, poesía y otros con el objetivo de generar movimiento económico", explicó el Ministerio de la Presidencia de Bolivia.El teatro, que está en la zona este de la ciudad, tiene pisos de hormigón, y revestimientos de cerámica nacional. El hall principal tiene dos cuerpos, el salón de exposiciones que puede funcionar de manera independiente como sala de espectáculos para diferentes actividades, y el patio de comidas, donde se instalarán empresas gastronómicas orureñas.El sector de los camerinos y oficinas administrativas "está adecuado a las exigencias de los artistas nacionales e internacionales", aseguran. Allí también hay una sala de refrigerio, con cocina para la atención de los artistas; una sala de ensayo al ingreso del escenario, y un recorrido de bambalinas.El teatro tiene tres accesos: la parte Este es de ingreso exclusivo para los artistas, la Norte para la instalación de equipos; y la Sur, para el sector administrativo. Allí se instalaron las oficinas de la Secretaría Departamental de Cultura y Turismo del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro (Gad-Oru).En todos los ambientes hay baterías de baños, rampas para personas con discapacidad, escapes, salas de emergencia, y una sala de enfermería para la atención en primeros auxilios.La Secretaría Departamental de Cultura y Turismo del Gad-Oru pretende postular al Teatro Internacional de Oruro a los Guinness World Records, informó el periódico La Patria, de Bolivia. Según dicen, se trata del tercer teatro más grande del mundo, después de China y Australia.En febrero de 2018, bajo el Gobierno de Evo Morales (2006-2019), comenzaron las obras de restauración del teatro, que fueron suspendidas durante el Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020), y retomadas cuando asumió el actual presidente, Luis Arce, en noviembre de 2020.El miércoles 20 de octubre de 2021 reabrió sus puertas con un acto de inauguración encabezado por Arce. "Hoy es un gran día para Oruro, hoy es un gran día para el país, hoy inauguramos este Teatro Internacional, este teatro que tiene todas las comodidades y capacidades y que no tiene que envidiar a ningún teatro internacional, hermanos y hermanas", dijo el presidente. "Tiene mucho significado la entrega de esta obra, no solo para los hermanos orureños sino para el pueblo boliviano en su conjunto", agregó.La reinaguración contó con el espectáculo de la agrupación folclórica local Doble Vía y Chila Jatun.

