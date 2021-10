https://mundo.sputniknews.com/20211021/el-asado-mas-tierno-mauro-icardi-y-un-carnicero-son-carne-de-memes-1117358552.html

El asado más tierno: Mauro Icardi y un carnicero son carne de memes

La pelea mediática entre los argentinos Mauro Icardi —futbolista del Paris Saint Germain—, su esposa, Wanda Nara, y la actriz Eugenia 'China' Suárez continúa... 21.10.2021, Sputnik Mundo

La supuesta infidelidad de Mauro Icardi con la China Suárez desvelada por Wanda Nara ha causado gran revuelo en Argentina y más allá desde el pasado fin de semana. El affaire ha sido debatido en programas televisivos, en medios de prensa y en portales de entretenimiento, además de dar infinitud de discusiones y memes en redes sociales.Un carnicero argentino no quiso ser menos y escribió en una pizarra fuera de su carnicería "asado más tierno que Icardi recién perdonado", quizá más con el propósito de hacer una humorada que de promocionar las virtudes del popular corte vacuno a sus eventuales clientes.Pero quien sacó rédito viral del cartel fue un usuario de Twitter, que compartió la imagen con la frase "Argentina, el mejor país del mundo", y desató una catarata de likes y retuits.La ternura atribuida al futbolista es una referencia al mensaje que escribió en su cuenta de Instagram tras congraciarse con Wanda Nara, su esposa y representante."Gracias mi amor por seguir confiando en esta familia hermosa, gracias por ser el motor de nuestras vidas. Te Amo. Cuánto duele lastimar a tus seres queridos. Solo sanas cuando tienes el perdón de a quiénes heriste", dijo Icari en su cuenta de Instagram.Asimismo, este 20 de octubre, la China Suárez hizo su descargo en Instagram. "Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas. Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre su palabra, que estaban separados, separándose o que no había conflictos", escribió la actriz.Por su parte, pocas horas después Wanda Nara publicó en Instagram un collage de imágenes junto a su esposo, con el siguiente texto: "De mi familia me encargo yo, de las putitas la vida misma. Fotos de los últimos tres meses que fueron publicadas", en respuesta, según medios argentinos, a las palabras de Suárez.

