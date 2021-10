https://mundo.sputniknews.com/20211021/dimite-director-de-la-policia-de-haiti-en-medio-de-ola-de-violencia-1117390088.html

Dimite director de la Policía de Haití en medio de ola de violencia

Dimite director de la Policía de Haití en medio de ola de violencia

PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — El director general de la Policía de Haití, León Charles, dimitió, en medio de la ola de violencia e inseguridad que sacude al país... 21.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-21T20:03+0000

2021-10-21T20:03+0000

2021-10-21T20:03+0000

américa latina

haití

secuestro

violencia

inseguridad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/15/1117390240_0:419:2895:2047_1920x0_80_0_0_b775d156d9371b26a5e6a97aba4a2609.jpg

"El director general de la Policía Nacional de Haití, Léon Charles, me presentó su renuncia. Fue reemplazado por Frantz Elbé", confirmó el primer ministro, Ariel Henry, al diario local Le Nouvelliste.Charles asumió el cargo en noviembre de 2020, en medio de las críticas de varios sectores que denunciaron su incapacidad de mejorar el clima de seguridad, cuando estuvo en el cargo en 2005, durante la presidencia interina de Boniface Alexandre.Casi un año después de su instalación, los secuestros y asesinatos aumentaron de manera ostensible, mientras las pandillas ampliaron sus zonas de control en la capital, e incursionaron en el mercado informal de combustible.El cambio también ocurre luego que el influyente Sector Democrático y Popular amenazara con pasarse a la oposición si Henry no destituía al director policial antes del 1 de noviembre.El miércoles 20 en conferencia de prensa, su portavoz André Michel, aseguró que Charles "no muestra voluntad de restablecer la seguridad en el país", y citó los recientes actos de las pandillas, entre ellos el secuestro de 17 misioneros de Estados Unidos y Canadá.Solo en los primeros 16 días de octubre 119 personas fueron secuestradas, la mayoría de ellos en la capital, y desde enero 782 resultaron víctimas de este fenómeno.

https://mundo.sputniknews.com/20211014/secuestran-a-director-de-administracion-publica-en-haiti-1117136795.html

haití

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

haití, secuestro, violencia, inseguridad